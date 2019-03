Наградите на 23-тия Международен филмов фестивал "София филм фест"

23-тият Международен филмов фестивал София Филм Фест представи 189 филма от 53 държави

Над 300 бе броят на международните гости, между които режисьори, продуценти, актьори, фестивални директори, медийни и киноексперти.

МЕЖДУНАРОДНОТО ЖУРИ ЗА ПЪРВИ И ВТОРИ ИГРАЛНИ ФИЛМИ в състав:

Ник Пауъл (Великобритания) – продуцент, президент на журито

Стас Намин (Русия) – продуцент, музикант, композитор, режисьор

Хазар Ергючлю (Турция) – актриса

Ева Подгурска (Полша) – режисьор

Илиян Метев (България) – режисьор

връчи следните награди:

ГОЛЯМАТА НАГРАДА „СОФИЯ – ГРАД НА КИНОТО” ЗА НАЙ-ДОБЪР ФИЛМ в Международния конкурс за първи и втори игрални филми, в размер на 7 000 евро, осигурени от Столична община, на филма „ЧУДОВИЩА” (Румъния) на режисьора Мариус Олтеану и продуцентите Клаудиу Митку, Карла Фотеа и Мариус Олтеану.

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА ЖУРИТО е за филма „ПРАСЕТО” (България) на режисьора Драгомир Шолев, стартирал като проект от професионалната платформа за кино София Мийтингс.

НАГРАДАТА ЗА РЕЖИСУРА е за Нора Фингшайд за филма й „ИЗВЪН СИСТЕМАТА” (Германия).

НАГРАДАТА JAMESON ЗА БЪЛГАРСКИ КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ в размер на 6 000 евро, беше присъдена на филма „РОЗИ В НОЩТА” (България) на режисьора Пенчо Кунчев.

ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ (Special Mention) на журито в конкурса за Наградата Jameson бе присъден на филма „ПИПНАХ ТЕ!” (България) на режисьорката Стефани Дойчинова.

НАГРАДАТА НА ПУБЛИКАТА беше определена от вота на зрителите за най-добър филм от Международния и Балканския конкурс на СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ и бе връчена от легендарната режисьорка Агнешка Холанд на филма „СНИМКА С ЮКИ” (България) на режисьора Лъчезар Аврамов, представян като проект на София Мийтингс.

НАГРАДАТА „ДОМЕЙН БОЙАР” ЗА НАЙ-ДОБЪР БАЛКАНСКИ ФИЛМ се присъди от международно жури с президент Махмут Фазъл Чошкун (режисьор, Турция) и членове Ренате Рожинас (филмов експерт и куратор, Германия) и Виктор Божинов (режисьор, България), на филма „НЕЙНАТА РАБОТА” (Гърция-Франция-Сърбия) на режисьора Никос Лабот, стартирал като проект от София Мийтингс.

Балканското жури присъди и ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ (Special Mention) на филма „ТОВАРЪТ” (Сърбия-Франция-Хърватска-Иран-Катар) на режисьора Огньен Главонич.

НАГРАДАТА ЗА НАЙ-ДОБЪР ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ беше присъдена от международно жури с президент Лиам Сен-Пиер (режисьор, Великобритания) и членове Цветан Драгнев (режисьор, България) и Деян Парушев (режисьор, Франция-България) на филма „ТАЙНИЯТ ЖИВОТ НА ВЕРА” (Финландия-Дания-България) на режисьора Тонислав Христов.

Документалното жури присъди и ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ (Special Mention) на филма „ЗА БАЩИТЕ И СИНОВЕТЕ” (Германия-САЩ-Сирия-Ливан-Холандия-Катар) на режисьора Талал Дерки.

Журито на ФИПРЕССИ в състав Йосиф Проимакис (Гърция), Хосе Луис Лоса Гарсиа (Испания) и Катерина Ламбринова (България) присъди НАГРАДАТА НА ФИПРЕССИ на филма „ПРАСЕТО” (България) на режисьора Драгомир Шолев.

НАГРАДАТА НА ГИЛДИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОКРИТИЦИ за балкански филм се присъди на филма „ПЕПЕРУДИ” (Турция) на режисьора Толга Карачелик, стартирал като проект на София Мийтингс.

НАГРАДАТА на МЛАДЕЖКОТО ЖУРИ на фестивала определи за най-добър филм от Международния конкурс „ТЕХЕРАН, ГРАД НА ЛЮБОВТА” (Иран-Великобритания-Холандия) на режисьора Али Джаберансари.

НАГРАДАТА за НАЙ-ДОБЪР БЪЛГАРСКИ ИГРАЛЕН ФИЛМ беше връчена от журито от фестивални селекционери Андрей Танасеску (програматор на Торонто МФФ, Румъния), Ленка Тирпакова (Карлови Вари, Чехия), Анке Донерстаг (Котбус, Германия) и Барбара Лорей де Лашариер (Франция) на филма „ПРАСЕТО” (България) на режисьора Драгомир Шолев.

На 23-тото издание на София Филм Фест бе връчена НАГРАДАТА НА СОФИЯ на Столичната община за цялостен принос към световното кино на:

КШИЩОФ ЗАНУСИ, режисьор (Полша)

БИЛЕ АУГУСТ, режисьор (Дания)

КИРИЛ МАРИЧКОВ, композитор и музикант (България)

На 17 март от 20.30 в кино „Люмиер Лидл“ ще бъде връчена и Наградата на София Филм Фест (почетен диплом) на киноведа Искра Димитрова (България).

На 16-ото издание на СОФИЯ МИЙТИНГС бяха присъдени следните НАГРАДИ:

Наградата на CINELAB (Румъния) в размер на 25 000 евро за услуги в пост-продукция беше присъден на проекта NO LAND FOR ME (Израел), представен от режисьора Рам Нехари, продуцента Ифат Престелник и сценариста Яир Гринбърг.

Наградата на FOCUSFOX Studio (Унгария) в размер на 10 000 евро за услуги в пост-продукция бе присъдена на проекта DECONSTRUCTION (България), представен от режисьора Павел Г. Веснаков и продуцентката Веселка Кирякова.

Наградата на EASTWEST Filmdistribution – сценарна консултация със Стивън Голдшмит (Ирландия-САЩ), „скрипт доктор“ и сценарист на стойност 5 000 евро, бе връчена на проекта NAJVA (Турция-България-Канада), представен от режисьора Гьозде Курал и продуцентите Угюр Кан Гюрсьозлю, Марсел Гиру и Димитър Гочев.

Наградата за млад продуцент от YAPIMLAB (Турция) – едноседмични консултации на филмов проект в Истанбул или Анталия по време на филмовия фестивал Анталия на стойност 5 000 евро и възможност за представяне пред турски продуценти, получи проектът INKWASH (Румъния), представен от режисьорката Сара Цоракидис и продуцентката Анка Пую.

VILLA KULT Residency Award бе връчена на български филмов проект. Наградата дава възможност за 5-дневна визита в Берлин, с покрити разходи за път и настаняване, и бе присъдена на режисьора Петър Крумов за проекта WINDY DAYS ARE GOOD FOR FLYING (България), продуцент Росица Вълканова.

Двама продуценти на наградени проекти на София Мийтингс ще бъдат акредитирани за PRODUCER’S NETWORK CANNES MARKET.

CROSSROADS ще селектира и представи проект от София Мийтингс.

MEDITERRANEAN FILM INSTITUTE връчи на проекта INKWASH (Румъния) стипендия от MFI, за да участва в MFI Script 2 Film Workshops.