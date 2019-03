Престижният фестивал Whisky, Rum & Wine Master test 2019 с пето издание

Най-значимото събитие, обединяващо спирит и вино индустрията Whisky, Rum & Wine Master test 2019 предстои да зарадва за 5-ти път почитателите на най-качествените напитки на 29-30 март!

Whisky Rum &Wine е единственият пролетен мащабен фестивал, предлагащ богат избор от продукти, които са изложени лично от своите вносители, дистрибутори и производители. Български и чуждестранни спирит и винопроизводители, енолози, сомелиери и търговци отново ще се съберат в рамките на два изложбени дни и ще презентират над 45 бара с близо 500 редки селекции на най-отбраните и луксозни брандове в категориите – уиски, ром, ликьори и вина. Разнообразие от коктейли, дори и с ракия ще допълнят вкусовите предпочитанията на всеки посетител.

С петото си издание изложението успешно привлича интереса на дипломати, бизнесмени и водещи имена от бранша и се налага като предпочитано място за дегустации на елитни и качествени вина и спиртни напитки от най-висок клас, повишаване на дегустационната култура на потребителите, както и популяризиране на качеството сред неговите ценители.

В изминалите издания интересът към майсторските и дегустационните класове привлече над 2000 посетители – за петото издание организаторите отново са поканили престижни бранд амбасадори, собственици на марките и експерти, които в рамките на 60 минути ще запознават участниците с историята, производството, марките, индустрията и културата на консумация.

В моментите за почивка и презареждане между дегустациите посетителите могат да разгледат изложбените щандове с шоколади, кафе, луксозни чаши и пури, а в официалния магазин на събитието, ситуиран в зала "София" ще могат да открият всеки един от презентираните продукти и да го занесат у дома или да зарадват близък със страхотен подарък!

Специална изненада, подготвена за колекционерите и „ентусиастите“ ще бъдат фестивалните бутилки, бутилирани специално за събитието.

През втория ден на фестивала – събота, 30.03 от 14:00 до 22:30 часа, на фона на специално селектирана музика, ще се състои презентация на огромна гама от драми – посетителите могат да дегустират свободно в зала" Вино", а ВИП талонът, предлаган на касата на мястото на събитието ще предостави възможност за дегустация на изключително стари и редки уискита.

Whisky, Rum & Wine Master test 2019 ще ви предложи:

• Над 500+ селектирани уиски, ром, ликьори и вина с най-добро качество.

• Нови партиди и търговски марки

• Бутикови серии , кулминация 60- годишно уиски, с продажна цена над 50 000лв.

• Хранителни продукти

• Коктейлни напитки

• Специализирани аксесоари в бранша

Очакваме ви!

Location - Hotel Marinella Sofia, 100 James Boucher Blvd. halls Sofia I, II, III and foyer; 16 Master classes – Kyoto, Madara, Elena halls Dates - 29 March and 30 March 2019 First day: 29.03.2019; 15:30 - 23:00 Second day: 30.03.2019; 14:00 - 22:00

Повече информация на : www.whiskyrumwine.com