Ариана Гранде започна световното си турне "Sweetener" с концерт в Олбани, щата Ню Йорк, съобщи Би Би Си.

Сцената за концертите е новаторска - изградена е около два сферични видеоекрана. В програмата са 31 песни, предимно от албумите "Sweetener" и "Thank U, Next". Ариана Гранде изключи двете песни, посветени на бившия й приятел Мак Милър, който почина миналата година от свръхдоза. Тя обаче напомни за него, като пусна музиката му, докато феновете изпълваха концертната зала, предава БТА.

Концертът завърши с изпълнение на бис на "No Tears Left to Cry" и "Thank U, Next".

Ариана Гранде не говори много между песните, но благодари на феновете в социалните мрежи.

Певицата, която е на 25 години, през февруари стана едва вторият изпълнител след "Бийтълс" в 60-годишната история на класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, заел едновременно първите три места.