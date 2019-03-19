Вижте програмата за театър "София" за месец април

Вижте програмата за театър "София" за месец април19.03.2019 14:47; 24 часа онлайн
СЪГЛАСИЕ
от Нина Рейн
превод Матей Тодоров
режисьор Недялко Делчев
сценография костюми Борис Далчев
композитор Калоян Димитров
Участват: Мартин Гяуров, Неда Спасова, Росен Белов, Силвия Петкова, Мартин Димитров, Ирина Митева, Невена Калудова
РАЗВРАТНИКЪТ
от Е. Е. Шмит
превод Снежина Русинова-Здравкова
режисьор Стоян Радев
сценография Никола Тороманов
костюми Елис Вели
композитор Виктор Стоянов
Участват: Ириней Константинов, Лилия Маравиля, Петя Силянова, Симона Халачева, София Маринкова, Стефан Кондров
ЕМИГРАНТСКИ РАЙ
от Димитър Динев
превод Гергана Фъркова
режисьор Катя Петрова
сценография и костюми Петя Караджова и Борис Далчев
композитор Христо Йоцов
хореограф Анна Пампулова
Участват: Ирина Митева, Мила Банчева, Михаил Милчев, Невена Калудова, Николай Димитров, Пламен Манасиев, Росен Белов, Юли Малинов, Юлиян Рачков и музикантите Мариан Минчев, Преслав Банков, Станислав Мойнов
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режисура, концепция и текст Неда Соколовска
сценична среда Иван Александър Тодоров
консултант драматург Стайко Мурджев
мултимедия и мапинг Владислав Илиев
Участват: Галя Костадинова, Илия Виделинов, Мартин Димитров, Мила Банчева, Неда Спасова, Николай Върбанов, Симона Халачева, София Mаринкова, Юли Малинов, Юлиян Рачков
ПАЛАЧИ
от Мартин МакДона
превод Златна Костова
режисьор Стоян Радев
сценография Венелин Шурелов
костюми Елица Георгиева
композитор и изпълнение на живо Дамян Михайлов
Участват: Цветан Апостолов, Деян Донков, Михаил Милчев, Николай Антонов, Пламен Манасиев, Лилия Маравиля, Юли Малинов, Сава Пиперов, Николай Димитров, Юлиян Рачков, Мартин Гяуров, Мартина Троанска, Ириней Константинов
AЛОНСО
от Щефан Фьогел
превод Владко Мурдаров
режисьор Марий Росен
сценограф Петя Боюкова
композитор Константин Тимошенко
Участват: Лилия Маравиля, Стефания Колева, Ириней Константинов, Пламен Манасиев
ФРАНКЕНЩАЙН
от Ник Диър
превод Татяна Иванова
Спектакъл на Стайко Мурджев
сценография и костюми Марина Райчинова
композитор Петър Дундаков
хореография и пластика Станислав Генадиев, Виолета Витанова
Участват: Дария Симеонова/ Неда Спасова, Калин Врачански, Мартин Гяуров, Мартин Димитров, Михаил Милчев, Николай Димитров, Петя Силянова, Пламен Манасиев, Росен Белов, Симона Халачева, Юлиян Рачков
ЖЕНИТБА
от Н. В. Гогол
превод Христо Радевски
режисьор Елена Панайотова
сценография и костюми Николина Костова-Богданова
композитор Христо Намлиев
хореограф Росен Михайлов
Участват: Лора Мутишева, Михаил Милчев, Невена Калудова, Николай Върбанов, Илия Виделинов, Росен Белов, София Маринкова, Симона Халачева, Юлиян Рачков, Юли Малинов
АННА КАРЕНИНА
от Лев Толстой, драматизация Николай Поляков
режисьор Николай Поляков
сценография и костюми Марина Райчинова
оригинална музика и изпълнение Христо Йоцов с участието на Белослава – вокал и Михаил Йосифов – флюгелхорн
хореограф Анна Пампулова
асистент режисьор Юлиян Малинов
видео Димитър Сарджев
Участват: София Маринкова, Юли Малинов, Милена Живкова, Мартин Гяуров, Юлиян Рачков, Мила Банчева/ Йоанна Темелкова, Мартин Димитров, Симона Халачева, Йорданка Любенова, Михаил Милчев, Ириней Константинов, Лора Мутишева
НОЩТА НА 16-ТИ ЯНУАРИ
от Айн Ранд
превод Златна Костова
режисьор Пламен Марков
сценография и костюми Мира Каланова
композитор Калин Николов
Участват: Николай Антонов, Юлиян Рачков, Николай Върбанов, Мила Банчева/ Невена Калудова, Лора Мутишева, Силвия Петкова, Лилия Маравиля, Дария Симеонова/ Ирина Митева, Михаил Милчев, Росен Белов, Пламен Манасиев, Петя Силянова, Симона Халачева, Ивайло Герасков, Юли Малинов, Мартин Димитров
ОЛД СЕЙБРУК и ПОСЛЕДНИЯТ СТРАСТЕН ЛЮБОВНИК
ОЛД СЕЙБРУК - автор Уди Алън, превод Матей Тодоров
ПОСЛЕДНИЯТ СТРАСТЕН ЛЮБОВНИК - автор Нийл Саймън, превод Милена Сотирова
режисьор Николай Поляков
сценография и костюми Юлияна Войкова – Найман
хореограф Ива Караманчева
видео Огнян Костовски
Участват: Николай Димитров, Лора Мутишева, Силвия Петкова, Пламен Манасиев, Мартин Гяуров, Симона Халачева, Николай Антонов и Юлиян Рачков, Милена Живкова, Дария Симеонов/ Йоанна Темелкова, Лилия Маравиля
ГОСПОЖА МИНИСТЕРШАТА
от Бранислав Нушич
превод Катя Йорданова
режисьор Недялко Делчев
сценография и костюми Петър Митев
музика Калоян Димитров
видео Димитър Сарджев
оператор Веселин Христов, Кирил Проданов
Участват: Лилия Маравиля, Дария Симеонова/ Лора Мутишева, Румен Троев, Юлиян Рачков, Николай Върбанов, Симона Халачева, Росен Белов, Мартин Димитров, Юли Малинов, Петя Силянова, Невена Калудова, Йорданка Любенова, Николай Димитров, Ириней Константинов
РЕВИЗОР
от Н.В.Гогол
превод Христо Радевски
режисьор Бойко Богданов
сценография и костюми Петя Стойкова
музикален ръководител Данко Йорданов
Участват: Сава Пиперов, Калин Врачански, Мария Сапунджиева, Невена Калудова, Пламен Манасиев, Михаил Милчев, Николай Антонов, Росен Белов, Юлиян Рачков, Николай Димитров, Николай Върбанов, Йорданка Любенова, Милена Живкова, Лилия Маравиля, Мартин Гяуров
ТИРАМИСУ
от Йоанна Овшанко
превод Марияна Минковска
режисьор Николай Поляков
сценография и костюми Огняна Серафимова
асистент по костюмите Искра Петкова
видео Евгения Сърбева
Участват: Лилия Маравиля, Силвия Петкова, Мила Банчева, Дария Симеонова/ Неда Спасова, Лора Мутишева, Луиза Григорова, Снежана Макавеева
ПАРИЖКАТА СВЕТА БОГОРОДИЦА
от Виктор Юго
СПЕКТАКЪЛ НА ЛИЛИЯ АБАДЖИЕВА
сценография и костюми Васил Абаджиев
драматизация Димитър Стоянович
Участват: Пламен Манасиев, Калин Врачански, Юли Малинов, Мартин Гяуров, Николай Антонов, Росен Белов, Николай Върбанов, Юлиян Рачков, Михаил Милчев, Николай Димитров, Симона Халачева, Йорданка Любенова, Венцислав Сариев, студенти от Театрален колеж „Любен Гройс“
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА
ПИПИ
по мотиви от "Пипи, дългото чорапче" от Астрид Линдгрен
адаптация и режисура Кристиана Бояджиева
сценография и костюми Андреа Паунова – Ада
Участват: Силвия Петкова, София Маринкова, Ивелин Николов, Николай Димитров, Румен Троев
МЕРИ ПОПИНЗ
по мотиви от произведения на Памела Травърз
адаптация и режисура Анастасия Събева
сценография и костюми Андреа Паунова - Ада
хореограф Вера Молова
Участват: Мила Банчева/ Елица Костова, Юлиян Рачков, Радина Боршош, Ивелин Николов, Йорданка Любенова, Илия Виделинов
МАЛКАТА МОРСКА СИРЕНА
от Катрин Ан по приказката „Малката русалка“ от Х. К. Андерсен
превод Наташа Колевска
режисьор Василена Радева
сценография и костюми Свила Величкова
композитор и вокален педагог Петя Недева
хореограф Марина Попова
Участват: Симона Халачева, Юли Малинов, София Маринкова, Петя Силянова, Невена Калудова, Сава Пиперов, Росен Белов, студенти от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ и Театрален колеж „Любен Гройс“
РОНЯ, ДЪЩЕРЯТА НА РАЗБОЙНИКА
по мотиви от Астрид Линдгрен
адаптация и постановка Катя Петрова
сценография и костюми Петя Караджова и Борис Далчев
композитор Христо Йоцов
анимация Сотир Гелев
хореограф Анна Пампулова
Участват: Мартина Пенева, Александър Тонев, Николай Върбанов, Мила Банчева/ Невена Калудова, Юлиян Рачков, Симона Халачева, Пламен Манасиев, Венцислав Сариев, Николай Димитров, студенти от Департамент „Театър” НБУ
ПИТЪР ПАН
текст, музика и стихове Пиърс Чатър Робинсън
превод Кънчо Кожухаров
превод на песните Десислава Софранова
режисьор Бисерка Колевска
сценография и костюми Свила Величкова
хореограф Зорница Петрова
вокален педагог Росица Овчарова
сценичен бой Емил Видев
Участват: Венцислав Сариев, София Маринкова, Лора Мутишева, Мартин Гяуров, Николай Върбанов, Николай Димитров, Росен Белов, Симона Халачева, Юли Малинов, Юлиян Рачков, студенти от Театрален колеж „Любен Гройс”
КАМЕРНА СЦЕНА
АПЕТИТ ЗА ЧЕРЕШИ
от Агнешка Ошецка и Мачей Малецки
автор Агнешка Ошецка
музика Мачей Малецки
режисьор Ана Батева
сценография и костюми Мартина Варийска
аранжимент Стефан Здравески
Участват: Симона Халачева и Юлиян Рачков
ГОСТУВАЩИ НА ГОЛЯМА СЦЕНА
Гостува „Искри и Сезони“ – ЛУДОРИИ В СЪБОТНАТА ВЕЧЕР
от Марсел Митоа
адаптация и режисура Искра Радева
Участват Искра Радева, Милена Атанасова, Веселин Ранков, Антон Радичев
ГОСТУВАЩИ НА КАМЕРНА СЦЕНА
ГОСТУВА ТЕАТЪР РЕПЛИКА - ЛОШИ ДЕЦА
по едноименната пиеса на Михаела Михайлов
превод Лора Ненковска
режисьор Благой Бойчев
сценография Маргарита Данчева
музика Ованес Торосян
плакат Теодора Симова
Участват: Боряна Пенева, Ваня Бойчева
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