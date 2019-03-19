Вижте програмата за театър "София" за месец април

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Д-р Ковачев се озърта за фенки Екранният д-р Марио Ковачев, актьорът Велислав Павлов, закъса за фенки. Топпапараците на "България Днес" изловиха героя от "Откраднат живот" да обикаля улиците посърнал поради липса на внимание от минувачи. Павлов се оглеждаше постоянно дали някоя дама няма да го разпознае и нападне за автограф, но повечето хора го подминаваха, без и да забележат,

Антон Радичев яхна колело Антон Радичев яхна колело в най-топлите дни на март, видя "България Днес". Актьорът се възползва от високите температури и обиколи столицата на две гуми. "Хем е екологичен, хем задръстванията не го плашат", похвалиха го случайни пешеходци. Въпреки топлото време Радичев беше облечен с грейка и яке, тъй като при движение му става хладно.