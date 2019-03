Синът на Лиъм Галахър - Джийн участва в новия му албум

Седемнайсетгодишният син на Лиъм Галахър - Джийн участва в записите на втория му студиен албум, съобщи Контактмюзик.

Джийн, чиято майка е бившата съпруга на Лиъм, певицата от момичешката група "Ол сейнтс" Никол Апълтън, свири на бонго барабани в записа на песен, която ще бъде включена в новия албум на бившия фронтмен на "Оейзис". Дискът ще е продължение на дебютния му соло албум "As You Are", който излезе през 2017 г., предаде БТА.

Лиъм е качил в Туитър черно-бяла снимка, на която се вижда, че Джийн свири на ударни инструменти.

През октомври м.г. бе оповестено, че заедно с двама свои приятели Джийн основал своя собствена група, на която е вокалист и китарист. "Джийн отрасна в музикална среда и винаги е искал да тръгне по стъпките на баща си - каза близък до Лиъм Галахър източник. - Двама от най-добрите му приятели го подтикнаха да създаде трио. Те записаха песни и вече привлякоха внманието на няколко продуцентски компании."

Лиъм Галахър, който има също две дъщери - 21-годишната Моли от Лиза Муриш и 6-годишната Джема от журналистката Лиза Горбани, по-рано довери, че Джийн иска да започне да композира и да сформира своя собствена банда. Запитан защо Джийн и по-големият му брат Ленън не са се присъединили към турнето му в Австралия преди две години, Лиъм заяви, че те все още ходят на училище. "Щях да имам неприятности, ако бяха напуснали училище, за да ги взема със себе си по време на турнето - поясни той. - За тях пътуването до Австралия щеше да е прекалено дълго."