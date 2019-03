Къде са сега българските рапъри от миналото

Мишо Шамара живее в САЩ и продуцира сина си

Ходи по участия от време на време в заведения с българска публика

Мишо Шамара е едно от емблематичните имена на българския рап от 90-те години. В началото варненският рапър, чието истинско име е Михаил Михайлов, започва да се изявява като танцьор и

преподава брейк денс

в различни танцови школи в родния си град. Спец е в стъпките на тогавашната звезда МС Хамър, което му носи и първия прякор - Хамъра.

През 1994 г. заедно с приятеля си от детските години Вальо Кита създават “Гумени глави”, така се е казвала преди това ученическата им брейк формация. Дебютният албум на рап групата “Квартал 41” успява да се продаде в рекордните за стила музика 120 000 копия. За създаването на тавата “За повече пари” през 1997 г. към тях се присъединява диджей Дидо Ди. Година по-късно Мишо Шамара започва да развива и самостоятелна кариера.

В тези години между рап изпълнителите от София и Варна върви тежка словесна война. Дали за да привличат внимание, или наистина не могат да си поделят и без това малкия български пазар, враждуващите изпълнители често правят зрелищни изпълнения, демонстрирайки омразата си едни към други. Нападат се чрез медиите или правят шумни скандали, докато текат музикални награди. След години Шамара разказва, че тези детински изпълнения са останали в миналото и не таи лоши чувства към никого от колегите си.

Разпадането на “Гумени глави” също не минава гладко, прекратяват съвместната си дейност със скандали. Мишо Шамара обаче събира нова група за участията му на живо, която кръщава “Главите”.

Заедно с Ванко 1 прави звукозаписната компания R&B Records и записват заедно парчета, първото от които е “Майна, майна”. Пускат и албум - “Голямата комбина”. Двамата са и първите от родните рапъри, които заминават на екзотична дестинация, за да снимат клипове. В Доминикана правят видеата към “Все още съм замесен” и “Всички палавници”, малко по-късно тандемът е принуден да прекрати дейността си по технически причини - Ванко 1 влиза в затвора.

Амбициите на Шамара излизат извън пределите на страната, сменя прякора си на Sha и записва парчета с MC Michael и с Drag-On, в тандем с Ивета. Създава нов лейбъл и

отново сменя

името си,

започвайки да се представя като Big Sha. Напористият варненец успява да направи нещо, което все още никой от българските музиканти не е успял да направи - записва парчета с две световни звезди - Снуп Дог и DMX. Песента с първия от тях се казва Dime piece, в нея участва и Лилана, пускат я през 2009 г. С DMX записва The Boy Go Off. Въпреки че има медийно отразяване, фактът, че българин работи с толкова големи имена не предизвиква подобаващия отзвук.

През 2014 г. след известно затишие около името на Шамара той отново попада под светлините на прожекторите, този път в съвсем различна светлина. Участва активно в контрапротестите в защита на тогавашното правителство, като заявява, че симпатизира на БСП. Малко след това емигрира в Щатите. С жена си и двете си деца се установяват в Чикаго. Много активен в социалните мрежи, той непрекъснато се шегува с писанията у нас, че се препитава като тираджия, таксиметров шофьор и шофьор на лимузини. Много от видеата, които пуска, прави, докато шофира, на едно от последните се вижда, че на задната седалка има две дечица от афроамерикански произход, които прибира от училище. Във включванията си на живо много емоционално се изказва срещу расизма и националистите. Яростно

защитава

емигрантите

с всякакъв произход и цвят на кожата, а в едно от клипчетата обяснява, че България не е била под турско робство, а самият той бил с кюрдски корени. Навикът му да провокира обаче вкарва съмнение в последното.

С каквото и наистина да изкарва хляба си в момента, Шамара не се е отказал от музиката. От време на време има участия в различни клубове зад океана, посещавани основно от българи. Наскоро се включи в едно от гостуванията на Тита и Криско, които имаха концерти в Щатите. С двама партньори е започнал да снима видеоклипове, а амбициите им са да правят и реклами. Но основните си сили хвърля върху развитието на децата си. Дъщеря му Анита тренира синхронно плуване и редовно баща ѝ гордо показва в социалните мрежи поредните златни медали, които детето е спечелило. Синът му пък е тръгнал по неговите стъпки. Кръстил се е Лил Ша, пише песни и вече има записани авторски парчета, прави и дуетни рап изпълнения, към които са заснети и клипове.

Кобака намерен задушен в колата си с 4700 лв. в джоба

“Кобака остави много красива музика след себе си. Помнете я. Ето един невероятен ремикс на един от моите хитове, които той направи. Според мен един от най-добрите любовни лирици през последните 20 години”, пише за покойния рапър Мишо Шамара във фейсбук, като публикува ремикс на песента “Ти искаш да бъдеш с мен”.

Средата на месеца по нелеп начин почина Костадин Кобаков, познат като Кобака. Той и приятелката му бяха открити мъртви от бащата на рапъра. Двамата са паркирали колата в гаража на Кобаков, но са останали в нея, без да я загасят. Кобака и неговата 34-годишна приятелка Валентина са се задушили от газовете на автомобила. В джоба на дрехите му са открити 4700 лв., а вероятната причина двамата да не се качат в апартамента на Кобаков е, че жилището било купено съвсем наскоро и нямало мебели.

Рапърът прекъсва кариерата си още преди 15 години. Пял е заедно с Мишо Шамара и Ванко 1. “Където и да си, винаги ще те боли. Ще осъзнаеш ти, че не всичко се купува с пари”, пее той в една от най-известните си песни “Не всичко е пари”. В последните години той се занимава изцяло със семейния бизнес - заложни къщи и казина. Преди да започне да ръководи игралните зали, е работил като крупие при баща си.

Костадин Кобаков не се е женил. Така и не открива подходящата партньорка в живота си. Именно несполуките в любовта се превръщат в негови вдъхновения, които го карат да пише текстовете на песните си. Последната му приятелка Валентина е била семейна, с 2 деца.

“Нямам думи, сърцето ми се сви на топка, спомени ме изпълват, надявам се да ми простиш, братле — с музиката си и с това, че беше добър приятел и човек оставаш завинаги с нас, надявам се да си на едно по-добро място от нас, почивай в мир, брат ми… каквото и да кажа за теб, ще е малко”, пише колега и приятел на Кобака - рапърът Трой Карамарков-Трой.

Колумбиеца прави първия си дует с брат си М'глата, когато е едва на 12 г.

“Скрий си дъщерята от Колумбиеца и М'глата. Защото съм различен, 45 калибър автоматичен и в тоя стил на много хора съм антипатичен”, пеят в най-популярната си песен “Воин от запад” на Мартин Славов-Колумбиеца и Любо Славов-М'глата. Клипът към големия им хит се превърна в един от най-излъчваните в ефира на телевизия ММ за 2001 г. Той им носи номинация за рап песен за наградите на ММ. Колумбиеца и М'глата са едни от най-големите имена в зората на рап индустрията. Двамата са братя, като пръв с музика започва да се занимава М'глата. Той встъпва на рап сцената през 1992 г., а през 1995 г. се появява и Колумбиеца, който тогава е едва на 12-годишна възраст. Двамата имат няколко дуета, като първият им е “Текила”. Малко по-късно по-големият брат основава собствена музикална компания, която носи името “Картел”.

“Воин от запад”, “Мръсен ритъм”, “Гимнастички” са едни от най-известните им рап песни. От 2002 г. братята стават продуценти и имат собствена музикална компания, която издава само рап музика. В последните години М'глата не продуцира песни и единственото, което го свързва с музиката, е това, че хобито му е да диджейства.

Румънеца още пее, Енчев прави фест

Хип-хоп дуетът Румънеца и Енчев сложи край на над 20-годишната си кариера с кратко съобщение във фейсбук на 8 ноември 2017 г. Адриан Рачев-Румънеца и Георги Енчев се появяват на музикалната сцена през 1996 година, но за разлика от останалите си колеги в този стил музика не се изживяват като лоши момчета. С времето променят жанра, с който стартират в началото, отивайки към поп и добавяйки етноелементи.

Докато се изявяват като певци, те правят собствена музикална компания. А преди няколко години започнаха да организират фестивала “Мези”, с който обикалят из цялата страна. Разделяйки се като дует, двамата спират да работят заедно и за фестивала. С него сега се занимава Енчев. “Тези събития са много по-мащабни от всичко, което съм правил досега. Перфектното семейно забавление, събират се по 60 хиляди души. Общо в годината са 15 издания из цяла България”, разказва той. Следващият фестивал “Мези”, който ще направи, ще е в Банкя от Великден до Гергьовден. На 1 май концерт ще направи любимата му турска група "Долапдере биг генг", която изпълнява най-големите световни хитове с етноаранжименти. По своя нестандартен начин представят парчета на “Металика”, Стинг, Мадона. За първи път на феста ще има комедийна вечер, в нея ще се включи Краси Радков.

Наред с това Георги Енчев води и караоке партита в различни градове. Не се е откъснал съвсем от музиката и е започнал да пише нова песен. А най-новото амплоа, в което се впуска, е писането на сценарий за филм. В момента го доработва, а темата е за насилието в училищата. “Направих фондация “Георги Енчев” и се надявам чрез нея да се съберат средства за тази лента. Насилието в училищата е огромен проблем в България и никой не прави абсолютно нищо в тази посока. Ако Господ е с мен, ще имам късмет да направя комерсиален филм за кината, който да носи силно послание, дано то да стигне до проблемните деца”, разказва бившият хип-хоп изпълнител.

За разлика от него Румънеца не слиза от музикалната сцена. В момента е част от групата FolkustiX, която представя кавъри на популярни хитове на големи звезди, но под съпровода на гайди. С атрактивната трупа Адриан Рачев участва в концерти из цяла България. Междувременно той вдигна сватба и се сдоби с първи наследник, който носи неговото име.

Ицо Хазарта прави албум, но остава в “Ъпсурт”

“Ъпсурт” е единствената рап група от онова време, която успя да се запази и до днес. А за успеха им говори фактът, че напълниха зала “Арена Армеец”, и то с няколко поколения зрители. От събирането си в банда досега, Ицо Хазарта, Бат Венци и Буч не изневеряват на иронията, която вкарват в песните си и която е една от основните причини да имат толкова много фенове. Имат и друго желязно правило - не заливат публиката с песни през два-три месеца. Рядко пускат парчета и почти всички се превръщат в хит. Това се случи и с новия самостоятелен сингъл на Ицо Хазарта “Браво”, който излезе наскоро. Хейтъри го обвиниха, че се подиграва с нашумели в момента изпълнители, в интервю той пък отвърна, че не визира конкретни имена. В момента работи върху албум, който се надява да излезе през май.

С пускането на “Браво” веднага тръгнаха слухове, че “Ъпсурт” се разпадат. За радост на феновете на групата тези твърдения са измислици. Ицо Хазарта ще има самостоятелни участия с атрактивен балет, а изявите му с групата продължават паралелно.