Елтън Джон на 72 г.: Любопитни факти за поп легендата (Снимки)

Любимият на поколения Реджинал Кенет Дуайт, по-известен като Елтън Джон, навършва 72 години днес. В своята над 50-годишна кариера той се радва на световна известност, достигнала своя връх през 70-те години на XX век, предаде Би Ти Ви.

Елтън Джон е продал над 450 млн. албума и над 200 млн. сингъла по цял свят, което го прави един от най-успешните изпълнители за всички времена. Някои от най-големите му хитове са „Sorry Seems To Be The Hardest Word”, „I'm Still Standing”, „Sacrifice”, „Your Song”, „Rocket Man”, „Daniel” и много други.

Онлайн изданието Greenville News припомня някои любопитни факти за певеца, който е бил титулуван за рицар от кралица Елизабет II през 1998 г.

Когато е променил името си, Реджинал Дуайт е избрал сценично име, с което е искал да благодари на вокалиста Джон Балдри и саксофониста Елтън Дийн. За презиме той си избира името Херкулес, което не е свързано със митологичния герой, а с името на коня от американския ситком “Steptoe and son” от 1962 г.

Албумът с най-добрите хитове на Елтън Джон от 1974 г. е един от 21-те най-продавани албума за всички времена по данни на Асоциацията на записващата индустрия на Америка. Албумът има продадени над 16 милиона копия.

Въпреки че става звезда в началото на 70-те, певецът не е получил награда „Грами” до 1986 г. Наградата е присъдена за най-добро изпълнение от дует или група с вокал, където Елтън си партнира със Дион Уарвик, Стиви Уондър и Гладис Найт в песента „За това са приятелите” („That’s What Friends Are For”).

В зората на кариерата си Елтън Джон е бил познат със своите блестящи костюми. Той излиза на сцената, покрит със пера, диаманти и очила, на които е било изписано името му със светлина. На някои свои участия той е бил облечен като Статуята на свободата или Доналд Дък.

Елтън Джон е кръстник на редица известни деца, сред които Шон Ленън – синът на Джон Ленън и Йоко Оно, както и на Бруклин и Ромео Бекъм – децата на Дейвид и Виктория Бекъм.