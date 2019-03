44-годишната Аланис Морисет е бременна

Певицата Аланис Морисет съобщи в Инстаграм, че е бременна с третото си дете, предаде Асошиейтед прес.

Тя публикува снимка в Инстаграм как пее в звукозаписно студио, на която добре се вижда закръгленото й коремче.

"Толкова много нови неща" - написа Аланис Морисет към нея и добави емоджи сърце и молитва, предава БТА.

Аланис Морисет е на 44 години. Тя има син и дъщеря. Синът и Евър Имре е на осем години, а дъщеря й Оникс Солас ще навърши три през юни.

Аланис Морисет не е издавала албум от 2012 г., когато излезе "Havoc and Bright Lights". Сред хитовете й са "Ironic", ''You Oughta Know", ''Thank U", "Hands Clean". /