Рядък запис на соло албум на Дейв Грол от 1992 г. бе продаден за 565 долара в интернет

Рядък запис на соло албум на Дейв Грол от 1992 г. бе продаден за 565,55 долара на търг в иБей, съобщи Контактмюзик.

Става въпрос за касетка със запис на албум, който Грол записал две години след като се присъединил като барабанист към легендарната група "Нирвана" и озаглавил "Late!". Касетката с редкия запис стана собственост на фен, предава БТА.

Албумът първоначално бил озаглавен "Pocketwatch". Той включва демо записи, които били преработени за двете банди на Грол - "Нирвана" и "Фу файтърс".

Този месец е вълнуващ за феновете на "Нирвана". Болнична престилка, която фронтменът на бандата Кърт Кобейн носел по време на участието й в музикалния фестивал в Рединг, Англия, през 1992 г., наскоро бе изложена на търг. Изпълнителят на хита "Come As You Are" носеше тази престилка на сцената в рамките на последните си изпълнения във Великобритания, преди да си отиде от този свят две години по-късно. Престилката е предложена за продажба на търг на аукционна къща "Ар Ар окшънс" и се очаква да намери купувач за 50 000 долара.

Концертът на "Нирвана" на фестивала в Рединг бе сред най-впечатляващите й шоута, защото Кърт носеше болнична престилка с цел да се пошегува по повод появили се слухове за здравето му. Той дори седна в инвалидна количка и накара музикалния критик Евърет Тру да я бута на сцената, преди да изпълни част от песента "The Rose" на Бет Мидлър и да се престори, че колабира. След смъртта на Кобейн престилката бе собственост на фен, който увери, че я получил от тогавашната му съпруга Кортни Лав по време на бдение в Сиатъл след самоубийството му.