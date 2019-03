Най-големият кастинг за модели в България търси своите звездни лица

• „Ивет фешън“ и Sofia Ring Mall дават шанс на всеки желаещ на 30 и 31 март

• Победителят получава невероятната възможност да подпише договор с едни от най-големите модни агенции в света

Броени дни остават до старта на най-големия кастинг за модели, правен някога в България! Той ще се състои на 30 и 31 март в Sofia Ring Mall и е съвместна продукция на търговския център и модната топагенция „Ивет Фешън”.

Първото по рода си открито търсене на красиви момичета и момчета, или така наречения „скаутинг”, има за цел да открие бъдещи топмодели на България. Професионално жури ще избере нови лица, които ще имат невероятната възможност да подпишат договор с едни от най-големите модни агенции в света.

Трескавата подготовка за най-големия кастинг за модели вече е в разгара си. Остават не повече от 2 седмици до вълнуващото търсене на новите лица на една от най-престижните и професионални модни агенции в страната –„Ивет фешън”. Кастингът ще се проведе на 30 и 31 март от 12 до 17 часа в Sofia Ring Mall и ще предостави уникалната възможност на всеки желаещ да сбъдне мечтата си да бъде по кориците на списанията и на „котешката пътечка”. Добре дошли на него са както красиви момичета, така и готини момчета на възраст между 15 и 22 години. Важно изискване за участниците е да имат необходимия за професионален модел ръст от минималните 170 см. за момичета и 184см. за момчета.

В журито, което ще избере новите топмодели на България, ще присъства както екранната и фешън звезда Луиза Григорова-Макариев, така и самата основателка и собственичка на агенцията Ивет Григорова, а също и едни от най-големите професионалисти в моделския бранш.

„Ивет Фешън“ е институция в българския моден бизнес и предпочитан партньор на най-големите модни компании в света като Elite, Ford, Women, Next, Img, Why Not, Major, Fashion и много други. Именно от кастинги на агенцията са изгрели звездите на топмодели като Ваня Билева, Нора Шопова, Кристина Милева и Ваня Пенева.

Една мечта очаква да бъде реализирана, може да бъде твоята!

