Предстоящи събития в НДК за април

/01 април – понеделник/

В първия ден на месец април Комеди Клуб София организира за трета поредна година най-голямото стендъп комеди шоу в България. Събитието ще се проведе в зала 1 от 20:00 часа. В Деня на Шегата Иван Кирков, Васил Ножаров, Ники Банков, Филип от Комеди Клуб София, Петя Кюпова, Александър Деянски, Николаос Цитиридис и Христо Радоев ще ви разсмиват в продължение на повече от два часа с най-добрите си шеги.

/02 април – вторник/

На 2 април в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс публиката ще може да види спектакъла „Movimento/Вариации“ от 19:30 часа. Движението е основната тема в най-новия режисьорски проекта на Гергана Димитрова. През разказите на пет авторки с различна националност, език и творчески опит, „Movimento/Вариации“ осмисля миграционните процеси днес като вид движение на тела, стоки, услуги, информация, пари, души, мисли, мечти, вируси, необходимости.

На 2 април от 19:00 часа в Литературен клуб „Перото“ д-р Димитър Желев ще представи първата си авторска книга „10 неразказани истории за света“.

На 2 април в кино „Люмиер Лидл“ от 19:00 часа ще се състои премиерата на новия български игрален филм „Снимка с Юки“. Това е режисьорският дебют на Лъчезар Аврамов, създаден по едноименния разказ от сборника на Мирослав Пенков „На Изток от Запада”. Главните роли във филма са поверени на Руши Видинлиев и японската актриса Кики Сугино. Това е първата българска копродукция с Япония. Във филма участва и актьорът Димитър Маринов, който е част от екипа на „Зелената книга“, спечелил „Оскар“ за най-добър филм.

/03 април – сряда/

„Кралят Елен” – трaгикомична театрална приказка в три действия по Карло Гоци ще можете да гледате на 3 април от 18:30 часа в Театър Азарян. Сценична версия и постановка са дело на Анастасия Събева.

Представлението „Movimento/Вариации“ ви очаква на 3 април от 19:30 часа в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс.

В сряда (3 април) от 18:30 часа в Литературен клуб „Перото“ ИК „Жанет 45“ ще представи книгата „Влахос“ – роман на Николай Янков и Елена Щерева.

На 3 април от 19:30 часа в кино „Люмиер Лидл“ ще се състои софийската премиера на документалния филмов проект Invisible Strings /Невидими нишки/. Филмът е заснет в повече от 20 държави из целия свят, търсейки взаимовръзката между всикчи нас и връзката ни със Земята.

/04 април – четвъртък/

На 4 април ще отпразнуваме юбилейния рожден ден на един от най-обичаните български актьори – Христо Мутафчиев. Двамата с Теа Денолюбова са събрали половин век в книга, която успява да направи ретроспекция на житейския му път. От 19:00 часа в Театър Азарян ще се срещнем с Христо – ЧЕРНО НА БЯЛО.

Най-новият режисьорски проект на Гергана Димитрова спектакълът „Movimento/Вариации“ ви очаква и на 4 април от 19:30 часа в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс.

На 4 април от 18:00 часа в Литературен клуб „Перото“ ще бъде представена книгата „Произходът на Ордена на свободните зидари“.

За 4-та поредна година НДК е домакин и партньор на най-големия фестивал за документални филми в Югоизточна Европа MASTER OF ART. От 4-ти до 25-и април ще бъдат представени над 70 документални филмови продукции в областта на изкуството и културaта. Начало на фестивала ще даде българския филм „РОКЕНДРОЛ“ в кино „Люмиер Лидл“ от 18:00 часа.

Официалното откриване на MASTER OF ART ще се състои същата вечер от 20:00 часа отново в кино „Люмиер Лидл“ с прожекцията „Густав Климт и Егон Шиле: Ерос и Психея“.

Повече информация за цялата селекция от филми може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

По случай началото на филмовия фестивал MASTER OF ART е предвиден коктейл в Литературен клуб „Перото“ от 21:00 часа.

/05 април – петък/

Документалният филм „Измамна реалност“ на Стойчо Керев ще може да гледате в зала 1 на 5 април от 19:00 часа.

В петък (5 април) от 11:00 часа в зала 2 на НДК ще се проведе конференция – Международен ден на здравето.

В рамките на два дни (5 и 6 април) в зала 3 и прилежащите й фоайета ще се състои второто издание на големия софийски фестивал на настолните игри. В петък събитието ще се проведе между 17:00 и 22:00 часа, а в събота, 6 април ще продължи целия ден от 10:00 до 22:00 часа.

На 5 април в кино „Люмиер Лидл“ ще има две прожекции, част от фестивала MASTER OF ART: от 18:00 часа – „Домът на Метрополитън опера“ и от 20:15 – „Да сънуваш Мураками“. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/06 април – събота/

На 6 април от 19:00 часа в Театър Азарян, сцена Backstage, режисьорът Неда Соколовска и актьорите Василия Дребова, Георги Налджиев и Петко Каменов ще представят различни начини на виртуалното общуване в спектакъла „Сбогом, Йохан Райс!“. Спектакълът вече бе представен с голям успех в „Червената къща”, а сега ще продължи своя живот в новото пространство за алтенративни театрални формати на Театър Азарян – сцена Backstage.

На 6 април от 19:30 часа в ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс може да бъде видян спектакълът „Произведени за щастие“, който спечели награда ИКАР 2019 в категория „Съвременен танц и пърформанс“. Идея, реализация и изпълнение: Ива Свещарова и Вили Прагер.

На 6 април (събота) в кино „Люмиер Лидл“ са предвидени шест прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Храна на път“ от 13:15, „Фантазия от Ескриба“ от 14:30, „Последното приключение на кактусчето“ от 16:00, „Франко Дзефирели: Режисьор на живота“ от 17:30, „Астор Пиацола: годините на акулата“ от 18:45 и „Рафаело: Властелинът на изкуствата“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/07 април – неделя/

На 7 април (неделя) от 19:00 часа Театър Азарян посреща „Портретът на Дориан Грей“ на Благоевградския драматичен театър „Никола Вапцаров”. Софийската премиера на спектакъла е част от стратегията на Театър Азарян да бъде сцена за столични премиери на едни от най-значимите нови извънстолични представления. „Портретът на Дориан Грей“ разглежда темите за култа към младостта и красотата, за нарцисизма като болест на духа, за тънката линия между изкуството и живота, за хедонизма като начин на съществуване и за това какво се случва с душата, скрита зад външното съвършенство. Сценична версия и режисура са дело на Стайко Мурджев, а в актьорския състав влизат Калин Врачански, Севар Иванов, Димитър Захариев, Гергана Цакова, Мариана Бонева и др.

В неделя (7 април) между 11:00 и 17:00 часа ще бъде излъчено на живо предаването на БНТ „Библиотеката“ в Литературен клуб „Перото“.

На 7 април в кино „Люмиер Лидл“ са предвидени шест прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Танцуващи истории“ от 12:45, „Кралят на пинята/ Диви деца“ от 14:30, „Агата Кристи: Кралицата на криминалните романи“ от 15:45, „Фрида Кало – Диего Ривера: поглъщаща страст“ от 17:00, „ФОКУС РЕНЦО ПИАНО: Силата на архива: Строителна работилница; Две сгради на Ренцо Пиано; Ренцо Пиано: Архитектът на светлината от 18:15 и „Баския: гняв срещу богатството“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/08 април – понеделник/

Представлението „В очакване на Годо” ще можете да гледате на 8 април от 19:00 часа на сцената на Театър Азарян. Една история за силата на думите и за това как от летливата им субстанция се ражда материя, реалност или послание, което някой някъде би искал да предаде. „В очакване на Годо“ по пиесата на Самюъл Бекет е режисьорската версия на Деян Донков, вдъхновен от работата и приятелството му с проф. Крикор Азарян.

Режисьорският спектакъл на Ани Васева – „Пътуване към Ада“ ви очаква на 8 април от 19:30 часа в ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс. Спектакъл разказва за еуфорията от освобождаването на формите и желанията. За пространство без време.

На 8 април в кино „Люмиер Лидл“ са предвидени три прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Барбара Крюгер: част от дискурса; Вдъхновени; Тейям: танцът на боговете“ от 18:00, „Решението на журито, Мис Ван Дер Рое: Павилион Барселона в 2 действия“ от 18:45 и „Очите на Орсън Уелс“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/09 април – вторник/

Спектакълът „За теб“ събира на една сцена актьорите Станимир Гъмов и Христо Мутафчиев. Те ви очакват на 9 април от 19:00 часа в Театър Азарян, за да ви разкажат за любовта на двама братя към едно и също момиче.

Във вторник (9 април) между 18:00 – 20:00 часа ще се проведе затворено събитие на Национален младежки форум в Литературен клуб „Перото“.

На 9 април в кино „Люмиер Лидл“ ще се състоят три прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Умната; Изкушението Павел Койчев“ от 17:30, „ИЦХАК“ от 18:45 и „Пъстър живот: Василий Кандински; Купка – другата история на модернизма“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/10 април – сряда/

На 10 април в зала 1 на НДК от 20:00 часа един от най-големите композитори на нашето време Стефан Димитров ще посрещне своя 70-годишен юбилей. В концертът „Моята музика“ ще вземат участие Богдана Карадочева, Васил Найденов, Тоника СВ, Тони Димитрова, Слави Трифонов и Ку-ку бенд, Трамвай №5, Ритон, Братя Аргирови, Георги Мамалев, Йорданка Христова, Михаил Белчев, Кристина Димитрова, Прея, Бон Бон и други млади популярни изпълнители.

Спектакълът „Малките неща“ може да гледате на 10 април от 19:30 часа в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс. Авторският проект на Ирина Голева насочва погледа към моментите, в които бавното разтапяне на шоколад в устата, споделянето, прегръдката, тишината, музиката, поезията, смехът са двигателя да приемем живота такъв, какъвто е - несъвършен, но и пълен с радост.

Издателство „Колибри“ ще представи книгата „Романът на Яворов, първа част“ от Михаил Кремен в сряда (10 април) от 19:00 часа в Литературен клуб „Перото“. Смело разрушавайки наложените стереотипи, с респект към документалния материал, Михаил Кремен създава впечатляващ разказ с неувяхваща стойност.

На 10 април в кино „Люмиер Лидл“ ще се състоят три прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Остриета“ от 17:15, „Йонас Кауфман: Тенор за вечността“ от 18:30 и „Луни; Роден – Божествен - Ад“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/11 април – четвъртък/

На 11 април от 18:30 часа в зала 3 на НДК ще се състои премиерата на книгата на Иван Костов „Свидетелства на прехода“. В центъра на мемоарите си Иван Костов поставя страната и процесите, през които тя преминава до поканата за започване на преговори за членство в Европейския съюз в края на 1999 г.

По същото време (18:30 часа) в зала 2 на НДК ще се проведе концерт на 144 СУ „Народни будители“.

На 11 и 12 април БНР организира двудневна радио асамблея на Европейския съюз за радио и телевизия. Конгресът ще се проведе в зала 7 на НДК от 9:00 часа.

В четвъртък (11 април) между 18:30 и 20:30 в Литературен клуб „Перото“ ще бъде представена новата книга на Рандал Бейкър „(Не)преходни промени“.

Задава се една от най-вълнуващите биографии - на любимата „актриса на народа“. На 11 април от 19:30 ч. в Клуб 1 ще се състои премиерата на книгата „Катерина Евро...И още нещо“. В събитието ще вземат участие и някои от персонажите в книгата, а именно - Мартина Вачкова, Виктор Калев, Камен Воденичаров, Любен Чаталов и Георги Мамалев.

На 11 април в кино „Люмиер Лидл“ са предвидени две прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Музика и власт“ от 18:30 и „В търсене на Ингмар Бергман“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/12 април – петък/

На 12 април в зала 1 на НДК от 20:00 часа ще имате възможност да гледате премиерата на българския игрален филм „БЯГАЙ“. Във филмът режисьорът Матей Генчев проследява историята на група тийнейджъри, които откриват в стар джобен часовник мистериозна тайна, водеща след себе си опасни и вълнуващи приключения.

В петък (12 април) в зала 3 на НДК ДП „Ръководство на въздушното движение“ ще чества 50 години от своето създаване.

ВМА организира двудневен симпозиум (12 – 13 април) на тема „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“ в зала 6 на НДК.

На 12 април в зали 8 и 9 ще се състои Международна конференция за замърсяването на въздуха.

Спектакълът „ТОТАЛНА ЩЕТА“ ви очаква на 12 април от 19:30 в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс. Леонид Йовчев и Галя Костадинова ще ви разкажат за щетата, която си нанасяме, живеейки.

На 12 април в кино „Люмиер Лидл“ ще се състоят три прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Гласът на Света София; От партера до балкона и ложите“ от 17:00, „Червената палка“ от 19:00 и „Азбуката на Грийнауей“ от 21:00. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/13 април – събота/

В събота (13 април) филмовият фестивал MASTER OF ART предлага шест прожекции в кино „Люмиер Лидл“: „Хигинботъм: вдъхновяващи гласове“ от 12:30, „Оскар Нимайер завинаги; Мишел де Клерк: Корабът“ от 14:15, „Тук се чувствам прероден; Монолог в антракта; Димитрис Папайоану Зад стената“ от 16:30, „Ленард Бърнстейн: Разделният Гений“ от 17:45, „Американско огледало“ от 19:15 и „Всички сме в една лодка; Спасяването на Банкси“ от 21:00. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/14 април – неделя/

Фондация „Българско танцово изкуство“ продължава да провежда Фолклорна танцова панорама 2019 за седма поредна година. Панорамата се провежда в цяла България с участието на детски, професионални и самодейни ансамбли. Първите два концерта ще се проведат на 14 април в зала 1 на НДК от 14:00 и от 19:00 часа.

В неделя (14 април) в зала 3 на НДК ще се състои Инвеститорски форум.

На 14 април в кино „Люмиер Лидл“ ще се състоят четири прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Музеят Прадо Мадрид“ от 13:00, „Наклонени кули“ от 14:00, „Да откраднеш Роден“ от 15:15, „Барнет Нюман и краят на света“ от 17:00. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

Вечерта на 14 април от 19:00 в кино „Люмиер ЛИДЛ“ ще се проведе церемония по награждаване. Тази година Гилдия Критика към Съюза на българските филмови дейци ще връчи своя награда на критиката за филм от програмата на фестивала MASTER OF ART.

След церемонията отново в кино „Люмиер ЛИДЛ“ от 20:00 часа ще има прожекция на филма, отличен с голямата награда.

От 21:00 часа по повод церемонията по награждаване на филм от програмата на фестивала MASTER OF ART е предвиден коктейл в Литературен клуб „Перото“.

/15 април – понеделник/

Тази пролет зала 1 на НДК ще посрещне за първи път заедно на сцената си едни от най-успешните частни фолклорни формации и артисти у нас обединени в спектакъла „ВРЕМЕ ЗА ФОЛКЛОР“. На 15 април в зала 1 на НДК от 19:30 часа ценителите на българският фоклор ще имат възможност да се насладят в една единствена вечер на майсторските изпълнения на ансамбъл „Чинари“, „Мистерията на българските гласове“, Стоян Янкулов – Стунджи и „101 каба гайди“. Именитите участници ще представят най-добрите си ефектни танци, песни, музика и сола преплетени в 90-минутна истинска фоклорна приказка. В нея ще се включат още и група „Еtnotix“ и трио „Булгарина“.

На 15 април в кино „Люмиер Лидл“ ще се състоят две прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Чудото на малки принц“ от 18:30 и „Ансамбъл Александров: изкуство и порядки“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/16 април – вторник/

На 16 април от 19:30 часа зала 1 на НДК ще посрещнем „Забраненото шоу на Рачков“ – един комедиен моноспектакъл, който ще ви въведе в кухнята на телевизията. Как се правят новините? Лъжат ли ни рекламите? Какво работи продуцентът? Свършват ли някога сапунените сериали? Това са само част от въпросите, на които дава отговор един от най-обичаните шоумени в България Димитър Рачков.

Във вторник (16 април) в зала 3 на НДК от 18:30 часа ще има честване на 120 СУ „Г. С. Раковски“.

На 16 и 17 април в зала 6 ще се проведе единствената специализирана финансова конференция в България – „Шумът на парите“. През годините в събитието участват ключови български и чуждестранни финансови експерти и икономисти.

На 16 април между 19:00 и 21:00 часа в Литературен клуб „Перото“ ще се случи театрално представяне на две от книгите на Гергана Дечева - „Къщата на светулките“ и „(С)цената на светулките“.

Отново в кино „Люмиер Лидл“ са предвидени две прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Следи от душата“ от 18:30 и „Заха Хадид: център за петролни науки и изследвания Крал Абдула; Кевин Рош: тихият архитект“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/17 април – сряда/

Поради огромния интерес комедийният моноспектакъл „Забраненото шоу на Рачков“ ще се проведе и на 17 април отново от 19:30 часа в зала 1 на НДК.

На 17 април в зала 2 на НДК от 18:30 фондация „Смехоранчета“ ще чества 30 години.

Премиерното представление „HATING MACHINE” ви очаква на 17 април от 19:30 часа в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс.

От 17 до 21 април в Енергиен център - НДК ще се състои SOFIA UNDERGROUND – фестивалът за съвременно изкуство с легендарен статут и оригинална форма. Темите на фестивала през последните няколко години свидетелстват как събитието рефлектира процесите в обществената ни среда – изразено в позицията на тези, които участват в него.

В кино „Люмиер Лидл“ са предвидени три прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Надар: първият фотограф“ от 18:00 часа, „Цигулката е моят глас“ от 19:30 и „CNMI - WOOLMARK; Роберто Капучи: забранена мода“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/18 април – четвъртък/

На 18 април от 19:30 ще се състои първият самостоятелен концерт на Михаела Филева в зала 1 на НДК. Подготовката за спектакъла тече от няколко месеца. На него певицата ще изпълни най-големите си хитове. Музикален директор е Борислав Бояджиев – Борче, който е селектирал бенда за концерта. Красивото женско присъствие на сцената ще се допълва от беквокалите на формация Тринити. Хореограф на шоуто, за което Михаела и танцьорите активно репетират, е Радина Точева от RiO Crew.

На 18 април (четвъртък) в зала 6 от 20:00 часа Ангел Заберски /пиано/, Стоян Янкулов – Стунджи /ударни/ и Борис Таслев /контрабас/ ще представят най-новия музикален проект на триото „Like Jazz – Volume 2“. Концертът е част от турнето на музикантите от Ангел Заберски Трио – „Малко нощна музика“. Препратката към една от най-романтичните класически пиеси не е случайна. Селектирани са едни от най-популярните и същевременно романтични класически теми от Бах, Шопен, Паганини, Рахманинов, Лист, Брамс, Пучини и Чайковски. Верни на стила си, музикантите са заложили на елегантността на джаза и романтичната импровизация.

Премиерното представление „HATING MACHINE” ви очаква и на 18 април от 19:30 часа в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс.

В кино „Люмиер Лидл“ на 18 април са предвидени две прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „ИСТОРИЯТА НА ФЛОРЪНС ФОСТЪР ДЖЕНКИНС“ от 18:30 и „ОБИЧАМ ТЕ ДО СМЪРТ; ИКОНИ; ПЛАКАТ: РАЖДАНЕТО НА МОДЕРНАТА РЕКЛАМА“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/19 април – петък/

Един от най-обичаните и талантливи български актьори - Мариус Куркински ще представи авторския си моноспектакъл „ЧЕРНОТО ПИЛЕ“ за 100-тен път на 19 април в зала 1 на НДК от 20:00 часа. Представление номер 100 ще бъде посветено на 100 годишнина от рождението на големия български писател - Николай Хайтов (роден на 15 септември 1919 г.). Спектакълът „ЧЕРНОТО ПИЛЕ“ обединява три великолепни разказа на Хайтов – „Мерак“, „Пазачът на овесената нива“ и „Черното пиле“. Изключително въздействащ и близък до сърцето, спектакълът е изпипан до последния детайл - минималистичен декор, изящна музика и осветление.

На 19 април Ес Ди Ай Травел организират конференция в зала 6 на НДК.

В кино „Люмиер Лидл“ са предвидени две прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Оркестър от изгнаници“ от 18:30 и „Менза Париж; Бихар Док 13“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/20 април – събота/

На 20 април в зала 1 на НДК от 19:00 часа на една сцена с общ спектакъл-„БАЛКАНСКА СВАТБА“ ще се изявят националните ансамбли на Сърбия, Гърция и България а именно – „КОЛО“, „ЛИКИО ЕЛИНИДОН“ и „ФИЛИП КУТЕВ“ . В мащабния културен проект ще участват над 150 изпълнители.

В зала 3 на НДК ще се проведе двудневен форум (20 – 21 април) „Бременност и детско здраве“.

В събота в зала 4 на НДК ще се състои възстановка на празника Лазаров ден.

Представлението „MY BABY DOLL | Швейцария“ може да гледате на 20 април от 19:30 часа в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс.

С настъпването на великденските празници Национален дворец на културата подготвя специален подарък за публиката – концерт-матине „Христос и Прометей“ с участието на Янко Маринов /орган/ и Милена Георгиева /сопран/ на 20 април от 11:30 часа в кино „Люмиер Лидл“. Концерт ще предложи програма от бароковата и романтична епоха, с произведения на композиторите Йохан Себастиан Бах, Ференц Лист и Макс Регер.

В кино „Люмиер Лидл“ са предвидени две прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „МОСТЪТ НА СЛОВАШКОТО НАЦИОНАЛНО ВЪСТАНИЕ – БРАТИСЛАВА; ФРАНК ГЕРИ: ДА СТРОИШ ПРАВОСЪДИЕ“ от 18:45 и „Бернини разказва Бернини“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/21 април – неделя/

В Театър Азарян – сцена Backstage на 21 април от 19:00 часа публиката ще може да гледа спектакъла „Животът е сън“. Актьорът Боян Арсов спечели наградата за водеща мъжка роля, а режисьорът Дина Маркова получи наградата за дебют за спектакъла „Животът е сън”, продукция на Театър ЗОНГ и Център за култура и дебат „Червената къща”. Представлението е антиутопична хорър приказка по „Животът е сън“ на Педро Калдерон де ла Барка.

В неделя (21 април) между 11:00 и 17:00 часа ще бъде излъчено на живо предаването на БНТ „Библиотеката“ в Литературен клуб „Перото“.

В кино „Люмиер Лидл“ са предвидени две прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Флоренция; Уфици: Обгрижване“ от 19:00 и „Горя“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/22 април – понеделник/

В понделник 22 април от 09:00 до 14:00 часа в зала 3 на НДК ще се състои общо събрание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

„Островът на съкровищата” – вълнуващо приключение за пирати, скрити съкровища и тайнствени острови, ефектни декори и много младежка енергия и настроение, може да гледате на 22 април от 18:30 часа в Театър Азарян.

Българската поетеса Лиляна Стефанова ще отпразнува 70 години творчество със стихосбирката си „Бях – за да бъда“ на 22 април от 18:00 часа в Литературен клуб „Перото“.

На 22 април в кино „Люмиер Лидл“ от 18:30 ще може да гледате филма „You will never walk alone”, част от програмата на фестивала MASTER OF ART. Повече информация за филмa може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/23 април – вторник/

Легендата Георги Христов се завръща на сцената зала 1 на НДК на 23 април от 20:00 часа след пет годишна пауза. За първи път в София, като част от своето национално турне в големите градове на страната, той ще представи своя авторски концерт-спектакъл „Моят път“. На сцената с него ще бъдат симфоничният оркестър на Варненската опера под диригентството на маестро Ганчо Ганчев и група „Черно и бяло“.

В зала 4 на НДК ще може да посетите двудневната лекция (23 – 24 април) на Петя Иванова.

В Театър Азарян – сцена Backstage на 23 април от 18:30 часа публиката ще може да гледа спектакъла „Косвени щети“, част от 10-ото юбилейно издание на „Панаир на Младите“. Представлението на талантливата режисьорка Максима Боева изследва историите на жените, които не са преки участници във войната, но се оказват прицел на едни от най-тежките ѝ наказания и са принудени да споделят вината на общността, към която принадлежат. Техните обичани братя и синове може би са същите като зверовете, от които самите те се страхуват.

На 23 април (вторник) между 11:00 и 14:00 часа ще се проведе затворено събитие в Литературен клуб „Перото“.

Отново в Литературен клуб „Перото“ между 18:00 и 19:00 часа ще бъде представена книгата на Алберто Анджела „Римската монета“.

На 23 април в кино „Люмиер Лидл“ от 18:30 часа ще има прожекция на филма „Творци на протест“, част от програмата на фестивала MASTER OF ART. Повече информация за филмa може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/24 април – сряда/

На 24 април фондация „Борис Христов“ организира Великденски концерт в зала 1 на НДК.

„За кравите” е документална пиеса на Вадим Леванов, която изследва ролята на телевизията в обществото. Спектакълът с интригуващо заглавие ви провокира да го гледате в сряда 24 април от 19:00 часа в Театър Азарян. Сюжетът проследява емисия новини в голям телевизионен канал със скандален сюжет за дълъг съдебен спор за гладуващи елитни крави между селска ферма и доставчик на фураж. Чиновници от различни нива се опитват да сплашат продуцентите на телевизията и да спрат сюжета, но въпреки всичко той излиза в ефир. Отвратителната история завършва щастливо за останалите живи крави, но има печален постскриптум за хората, работещи на фермата.

Спектакълът „Съвършено розово“ може да посетите в ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс на 24 април от 19:30 часа. Ива Свещарова и Виолета Витанова изследват темата за женското тяло като обект на желания и субект, който упражнява въздействие.

В кино „Люмиер Лидл“ са предвидени две прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Мокър от дъжд не се бои“ от 19:00 и „Белите стени не казват нищо“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/25 април – четвъртък/

На 25 април от 19:30 часа хитовият спектакъл на Театър 199 „Чамкория“ ще може да бъде видян на сцената на Театър Азарян. Моноспектакълът на Захари Бахаров по едноименния роман на Милен Русков „Чамкория“, режисиран от Явор Гърдев, се превърна в театрално събитие за родната сцена.

В четвъртък 25 април ще може да гледате последните два документални филма от фестивала MASTER OF ART в кино „Люмиер Лидл“. Това са: „Написаното с перо на ангел е завинаги“ от 18:30 и „Ашкан“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

/29 април - понеделник/

На 29 април по случай „Световния ден на танца“ в зала 3 на НДК ще бъдат връчени ежегодните награди в областта на танцовото изкуство „Златна муза“. Организатор на събитието е Асоциацията на хореографите в България с подкрепата на Министерството на културата, Националния дворец на културата, медии и партньори.