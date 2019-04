Кирил Христов провокира с триъгълника, жената и хармонията в снимки

Изложбата на младия фотограф е в галерия "Контраст"

"За триъгълника, жената и хармонията", или един авторски прочит на Кирил Христов може да видите в столичната галерия "Контраст" (ул „Цар Самуил” 49), която подкрепя съвременното българско изкуство.

"Застанали сме пред един концептуален творчески продукт - този на Кирил Христов. Продукт, който не разказва, не показва, а задава въпроси. Шестнадесет момичета в двадесет триъгълника. Почиващи си момичета, изживяващи момичета, щастливи момичета, отчаяни момичета...", пише авторитетният майстор на фотоапарата д -р Александър Нишков за изложбата на младия си колега.

"Този творчески продукт ме възхищава с простотата на изказа и задълбочеността на идеята. Опирайки се на веруюто на дадаистите, че изкуството свършва с идеята, а останалото е занаят, бихме могли да приемем, че сме свидетели на проявлението на един артист.

Особеното спокойствие, което предизвикват на пръв поглед тези фотографии, насочва съзнанието ни в различни мисловни посоки. Всеки от нас, гледайки този проект, ще търси отговорите на заложените от Кирил въпроси - приятно мислене!", казва маестрото, който сякаш е погледнал през обектива след своя млад колега. И е видял колко е талантлив, интуитивен, позитивен, с бъдеще в този сложен занаят на образите.

ЗА ИМЕТО НА ИЗЛОЖБАТА

"Квадратът е биологичната рамка, зададена от природата - женският пол. Зададената от мен поза, оформяща триъгълник, е рамката, в която обществото поставя жената. Всичко, което се намира в този триъгълник, е доказателство, че въпреки условните рамки, всяка жена е уникална със своите форми, извивки и излъчване", защитава позицията си Кирил Христов.

ЗА АВТОРА

Кирил Христов е роден през 1983 г. в София, в семейство на журналисти и фотографи. Заради уникалната си баба Кирилка (Беба) - фотограф от световна класа, автор на едни от най-впечатляващите снимки от нашия балет и театър, проговаря първо на френски, преди да научи български. Средното си образование завършва в 105 СОУ "Атанас Далчев", с профил изобразително изкуство и италиански език (2002). Изучава компютърни системи и технологии в НБУ (2002-2005). Работи като копист/консултант в Kodak Express - Фотосвят 2000 и Снимка ООД (2004-2006). Професионалната си кариера започва като фоторепортер в Интернет фотографска агенция Булфото (2006-2008). Работил е като фотограф в списанията на Санома Блясък България/SBB media (2008-2015). От 2015 г. е фотограф на свободна практика. В момента е студент в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност фотография, ІІІ курс. Член е на Съюза на българските журналисти.

Награди и участия в изложби

2018

Награда PSA Gold medal в категория The Beauty of man and woman. Участие във финалната селекция и изложба на 1st exhibition of photography Beauty 2018, Serbia.

Награда OPE Gold medal в категория "Emotions & Human relations". Избор на журито Judge's choice в категории "Monochrome" и "Portrait & Body". Участие във финалната селекция и изложба на Odessos Photo Exhibition 2018.

Награда FAS Gold medal в категория "Nude". Участие във финалната селекция и изложба на Beauty of Face & Body 2018, Serbia.

Награда FIAP Silver medal в категория "Nude". Участие във финалната селекция и изложба на Международен фотосалон "Фотоваканция 2018".

Награда PSA Ribbon в категория "Open color". Участие във финалната селекция и изложба на Brooklyn 2018, New York.

Участие във финалната селекция и изложба на Bohemia photosalon Prague 2018; на 10th China.P.N.O. International Exhibition of Photography (China); на "5-ти международен фотографски салон Пловдив 2018".

2017

Награда FIAP Gold medal в категория "Nude". Участие във финалната селекция и изложба на Международен фотосалон "Фотоваканция 2017".

Награда FIAP Honorable mention в категория "Portrait & Body". Участие във финалната селекция и изложба на "4-ти международен фотографски салон Пловдив 2017".

Награда медал Honorable Mention. Участие във финалната селекция и изложба на The78th International Photographic Salon of Japan.

Участие във финалната селекция и изложба на Международен фотосалон "Inter PhotoNude Award 2017", Чехия; на Международен фотосалон Photo contest Bulgaria 2017.

2016

Награда FIAP Silver medal в категория "Nude". Участие във финалната селекция и изложба на Международен фотосалон "Фотоваканция 2016".

Награда OPE Bronze medal в категория "Beauty". Награда GPU Honourable mention в категория "Open Monochrome". Участие във финалната селекция и изложба на Odessos Photo Exhibition 2016

Награда FIAP Honourable mention в категория "Портрет". Участие във финалната селекция, изложба и каталог на "3-ти международен фотографски салон Пловдив 2016"; финалната селекция и изложба на "2-ри международен салон за дигитална и принт арт фотография Варна 2016"; финалната селекция и изложба на "9-и международен фотографски салон Варна 2016"; финалната селекция на изложба "Фотошкола НАТФИЗ 2015-2016" в сградата на Учебен куклен театър НАТФИЗ; финалната селекция и изложба на Photo Contest Bulgaria 2016.

2014

Участие във финалната селекция и изложба на "7-и международен фотографски салон Варна 2014"; финалната селекция, изложба и каталог на "5-и международен фотографски салон Варна 2012".

------

Първа награда за "Най-добра фотография на "Бодиграфия 2010". Участие във финалната селекция и изложба на международен пленер за актова фотография "Бодиграфия 2010".

Награда на клуб "Джак", Велико Търново, 2009. Участие във финалната селекция и изложба на международен пленер за актова фотография "Бодиграфия" - 2008, 2009, 2011, 2013, 2014.

Участие във финалната селекция и изложба на фотоконкурса „Red line - хармония на сетивата”, 2009; на конкурса "БГ ПРЕСФОТО 2007"; на конкурса "Снимка на годината Canon 2003".

Самостоятелна изложба в сградата на 105 СОУ "Атанас Далчев", София, 2002.