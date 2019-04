Ариана Гранде запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за сингли

Певицата Ариана Гранде запази челната си позиция в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, отбелязвайки осма непоследователна седмица на върха с хитовото си парче "7 Rings", съобщава сайтът на изданието.

С общо осемте седмици, прекарани на първо място със сингъла "7 Rings", 25-годишната Гранде подобрява собственото си постижение. Преди изпълнителката отбеляза седем седмици на върха в чарта със сингъла "Thank U, Next", предаде БТА.

На втора позиция е рапърът Пост Малоун със самостоятелното си парче "Wow". Малоун заема и третото място със сингъла "Sunflower", записан съвместно със Суа Ли.

Пост Малоун става 30-ият изпълнител в 60-годишната история на чарта, окупирал едновременно две от челните три позиции. Сред изпълнителите с подобно постижение са Ариана Гранде, "Бийтълс", Бионсе, Джъстин Бийбър, "Блек айд пийс", Марая Кери, Дрейк, Риана, Дона Съмър, Тейлър Суифт, Уикенд, Фарел Уилямс, Ъшър.

Единствените изпълнители, заемали едновременно първото, второто и третото място, са Ариана Гранде и "Бийтълс".

Челната петица в класацията Хот 100 на "Билборд" се допълва от певицата Холзи със сингъла "Without Me" и рапърката Карди Би и певеца Бруно Марс с парчето "Please Me".