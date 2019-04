Певицата Карли Рей Джепсън ще издаде нов албум

Канадската певица Карли Рей Джепсън ще издаде нов албум през май, съобщи Контактмюзик.

Тавата, озаглавена "Dedicated", е първата й след албума "Emotion" от 2015 г., и ще се появи на музикалния пазар на 17 май.

Тридесет и три годишната Карли Рей Джепсън не разкрива подробности около четвъртия си албум, освен че смята да предложи на феновете си нещо "по-свежо" и "различно" от досегашните й проекти.

Очаква се тавата да включва синглите "Now That I Found You" и "'No Drug Like Me".

Канадската изпълнителка оповести и турне в САЩ в подкрепа на новия си албум. Концертната й обиколка ще започне в Анахайм, Калифорния, на 27 юни и ще приключи в Лос Анджелис на 10 август.

Карли Рей Джепсън наскоро съобщи, че на 29 май ще изнесе първия си концерт в Лондон след 2015 г.