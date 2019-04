АББА обеща нова песен за през есента

Бьорн Улвеус от разпадналата се преди 37 години група АББА каза, че феновете й могат да очакват нова песен през септември или октомври, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Видеоклипът към песента ще бъде заснет с аватари на музикантите. Затова се забавя толкова много, каза Улвеус пред датския в. "Екстра бладет".

Преди беше обявено, че Улвеус, Бени Андершон, Агнета Фелтскуг и Ани-Фрид Люнгста са се събрали, за да планират вирутално турне с дигитални аватари. Обещани бяха и две нови песни, едната от които е със заглавие "I Still Have Faith in You".

Група АББА стана известна, след като спечели конкурса на "Евровизия" през 1974 г. с песента "Waterloo". Популярността й беше огромна в цял свят. Музикантите се разделиха през 1982 г.