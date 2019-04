Карди Би води по номинации за наградите на "Билборд"

Карди Би води с 21 номинации за наградите на "Билборд", сред които за най-добър изпълнител, най-добра певица и най-добър албум, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.

Следват Дрейк и Пост Малоун с по 17 номинации. Те ще се състезават за голямата награда - най-добър изпълнител с Карди Би, Ариана Гранде и Травис Скот, който получи 12 номинации.

В категорията за най-добър албум доминира рапът, който властваше в класациите и стрийминг платформите миналата година. За наградата си съперничат Дрейк със "Scorpion", Карди Би с "Invasion of Privacy", Скот Травис с "ASTROWORLD", покойният Екс Екс Екс Тентасион с "?'' и Пост Малоун с "beerbongs & bentleys".

За най-добра песен са номинирани "I Like It" на Карди Би, "Lucid Dreams" на Джус Уърлд, "SICKO MODE" на Травис Скот, "Better Now" на Пост Малоун, "Girls Like You" на "Марун 5" и Карди Би.

"Ролинг стоунс", Ю Ту и Елтън Джон си съперничат за най-добро рок турне.

Номинациите за музикалните награди на "Билборд" се правят на базата на продажбите, излъчванията по радиостанциите, стрийминга, турнетата и социалните ангажименти през предишните 12 месеца. Отличията ще бъдат раздадени на церемония в Лас Вегас на 1 май.