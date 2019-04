Певицата Били Айлиш оглави класацията на "Билборд" за албуми

Певицата Били Айлиш оглави престижната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщава сайтът на изданието, цитирано от БТА.

По данни на Нилсен Мюзик от албума "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" на 17-годишната Айлиш за периода на отчитане са продадени 313 000 албумни единици, които й отреждат първенството. Само един албум през 2019 г. е дебютирал с по-големи едноседмични продажби - "Tank U, Next" на Ариана Гранде (360 000 албумни единици).

С постижението си Били Айлиш се присъединява към клуба на седемте дами, чиито албуми са преминавали границата от 300 000 еквивалентни единици за едноседмичен период, откакто "Билборд" въведе нови правила за отчитане на продажбите. Преди Айлиш подобно постижение са отбелязали Тейлър Суифт с два от албумите си, Адел, Бионсе, Пинк и Ариана Гранде.

На 17 години и 3 месеца Били Айлиш става най-младият изпълнител, оглавил чарта, откакто през май 2015 г. Шон Мендес, тогава на 16 години и осем месеца, покори върха в класацията. Айлиш е и най-младата изпълнителка, заела първото място след 2009 г., когато челната позиция през август окупира Деми Ловато, тогава на 16 години и 11 месеца.

На второ място с 66 000 продадени единици е издадената през 2018 г. дебютна тава "Victory Lap" на застреляния наскоро рапър Нипси Хъсъл. Следва певицата Ариана Гранде с 53 000 продадени единици от албума "Tank U, Next".

Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" се допълва от кънтри певеца Джордж Стрейт с албума "Honky Tonk Time Machine" (51 000 продадени единици) и рапъра Джус Уърлд с 44 000 продадени единици от тавата "Death Race for Love".