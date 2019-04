Рапърът Лил Нас Екс оглави класацията на "Билборд" за сингли (Видео)

Рапърът Лил Нас Екс оглави класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли с дебютното си парче "Old Town Road", след като се изкачи до върха от 15-а позиция, съобщава сайтът на изданието.

Второ място в чарта заема рапърът Пост Малоун със сингъла "Sunflower", записан съвместно със Суа Ли. Малоун се класира и на четвърто място със самостоятелното си парче "Wow", информира БТА.

След като прекара осем непоследователни седмици на върха, подобрявайки собственото си постижение, певицата Ариана Гранде отстъпи на трета позиция със сингъла "7 Rings".

Челната петица в класацията Хот 100 на "Билборд" се допълва от певицата Холзи с парчето "Without Me".

Певицата Били Айлиш за първи път намери място в Топ 10 на чарта за сингли, заемайки седмата позиция с парчето "Bad Guy". Сингълът е включен в албума "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", с който 17-годишната изпълнителка оглави класацията Топ 200.