Нетфликс отложи филм с Фелисити Хъфман заради скандала с университетите

Американската стрийминг платформа Нетфликс отложи пускането на филм с участието на актрисата Фелисити Хъфман, след като тя призна участието си в схемата за подкупи за прием в престижен университет, съобщи в. "Гардиън".

Хъфман е една от 13-те души, които признаха вината си и поискаха съдебно споразумение. Според редица медии, прокуратурата ще иска престой в затвор между четири и десет месеца, както и глоба от 20 000 долара, предава БТА.

Нефликс отложи пускането на романтичната комедия "Otherhood" ("Различност"), предвидено за 26 април. Филмът "When They See Us" (Когато ни видят"), също с участието на Хъфман стои в програмата на Нетфликс за 31 май.

Хъфман е платила 15 000 щатски долара на фалшива благотворителна организация. В резултат вместо по-голямата й дъщеря на изпита се е явил друг. Актрисата твърди, че дъщеря й не е знаела за измамата, нито съпругът й.