Певицата Били Айлиш запази челната си позиция в британската класация за албуми, съобщава сайтът на официалната компания, която следи продажбите.

Миналата седмица 17-годишната Айлиш зае първото място с тавата "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". С постижението си тя подобри досегашния рекорд на Джос Стоун и стана най-младата изпълнителка, оглавила британския албумен чарт, информира БТА.

Второ място заема певецът и автор на песни Калид с албума "Free Spirit". На трета позиция е саундтракът към филма "Най-великият шоумен".

Челната петица в британската класация за албуми се допълва от Том Уокър с дебютния му проект "What a Time to Be Alive" и Джордж Езра със "Staying at Tamara's".

За първи път в класацията Топ 40 попадат момичетата от южнокорейската кей-поп формация "Блекпинк". Групата заема 40-ото място с тавата "Kill This Love". Това е едва четвъртият кей-поп албум, намерил място в класацията. Останалите три са на популярната момчешка група Би Ти Ес.