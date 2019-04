Z-ROCK те кани на NOVA ROCK! Спечели двойна покана за фестивала в Австрия!

Искаш ли да станеш част от фестивалната емоция, заедно с някой специален човек? Z-Rock ти дава този шанс! Влез във facebook страницата на радиото: https://www.facebook.com/ZRockBulgaria/. Всеки ден ще има музикална загадка, свързана с играта. Ще постваме стоп кадър от видеоклип на някой от хедлайнърите на феста. Всеки, който иска да участва трябва да познае коя е групата и песента от снимката и да изпрати отговора си на igra@zrockradio.bg! В петък Краси Москов ще изтегли късметлията, който ще спечели ДВОЙНА ПОКАНА за фестивала!

Nova Rock e вероятно най-близкият до България голям рок фестивал, на който определено си заслужава да се отиде. На сцената на фестивала ще видим: Slipknot, The Cure, Slash & Myles Kennedy, Slayer, Die Toten Hosen, Dropkick Murphys, Rob Zombie, Papa Roach, In Flames, Sabaton, Sum 41, Amon Amarth, Within Temptation, Anthrax, Lamb of God, Godsmack, Trivium, Behemoth, Children of Bodom, Amaranthe, Wolfmother, Ministry, Reel Big Fish, Pendulum (DJ Set), Testament, New Model Army, IDLES, Cari, Bad Wolves, TesseracT, While She Sleeps, Puddle of Mudd, The Amity Affliction, Ferris MC, All Faces Down, Haze, Welshly Arms, Crystal Lake, Palaye Royale, As It Is, nothing,nowhere., Inglorious, FEVER 333, Like A Storm, Infected Rain, Anchorage, Coperniquo, Valeras & Nova Twins…

Nova Rock се провежда в Pannonia Fields, Никелсдорф, в близост до границата между Австрия и Унгария, на около 950 км от София.Тази година фестивалът ще се състои от 13 до 16 юни (четвъртък – неделя).

