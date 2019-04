Калид оглави за първи път класацията за албуми "Билборд"

Калид оглави за първи път класацията Топ 200 на "Билборд" с третия си албум "Free Spirit", съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Продадените за една седмица 202 000 еквивалентни албумни единици наредиха "Free Spirit" на четвърто място за 2019 г. С по-добри постижения за първата седмица през тази година са само "Thank U, Next" на Ариана Гранде (360 000), "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" на Били Айлиш (313 000) и "DNA" на "Бекстрийт бойс" (234 000).

"Free Spirit" е първият ар ен би албум, оглавил класацията Топ 200 на "Билборд" от почти година. Предишният беше "My Dear Melancholy" на Уикенд през април 2018 г.

Най-високото място на предишните албуми на Калид в Топ 200 - "American Teen" и "Suncity", беше съответно четвърто и осмо през 2017 и 2018 г.

На второ място в класацията Топ 200 на "Билборд" е "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" на Били Айлиш със 118 000 единици. Следват "Victory Lap" на Нипси Хъсъл с 63 000 единици, "Thank U, Next" на Ариана Гранде (47 000 единици), "Death Race for Love" на Джус Уърлд (38 000 единици).