Деси Радева: Големият предател винаги е най-близо и е страхлив

Съпругата на Румен Радев - Десислава, цитира българската писателка Мария Лалева, за да се обърне към "предателите". Цитатът от нашумялата книга на Лалева "Живот в скалите" е придружен от видео към песен на Nickelback.

"А големият предател винаги е най-близо. И затова най-трудно се вижда... Големият предател е страхлив, сине. Инак няма да е предател, а враг." - Мария Лалева, "Живот в скалите", пише Радева над песента Burn It To The Ground (Изгори го до основи).