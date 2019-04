Бионсе пусна албум с концертите й от фестивала Коачела

Бионсе пусна изненадващ албум, който включва концертите й на фестивала Коачела през 2018 г. и придружаващ документален филм, качен в интернет от Нетфликс, предаде Франс прес.

След като от 2013 г. и излизането на едноименния й албум стана експерт в пускането на дискове, за които няма предварителна информация, Бионсе отново издаде изненадващ албум. Той е озаглавен "Homecoming" и включва 40 песни. Сред тях е записан в звукозаписно студио ремикс на песента от 1981 г. "Before I Let Go" на групата "Мейз", предава БТА.

Двата концерта на Бионсе, за които са изразходвани колосални средства, бяха обявени за най-забележителните в кариерата й. Шоутата с участието на близо 200 души на сцената и с впечатляваща хореография ще останат като символ на спектакъл, базиран върху приноса на чернокожите в областта на културата. Изпълненията бяха като ретроспектива на кариерата й, започнала преди повече от 20 години с излизането на първия албум на групата й "Дестинис чайлд" през 1997 г. Бионсе всъщност се възползва от двата си концерта на 14 и 21 април 2018 г., за да сформира отново групата и да изпълни някои от хитовете й, сред които "Say My Name".

Съпругът й, рапърът Джей-Зи също се появи на сцената, за да изпълни песента "Deja Vu" в дует с Бионсе.