Вижте програмата на НАТФИЗ за месец май

ГОЛЯМА СЦЕНА, 19.00 ч.

7. V. ЛУНА С ВКУС НА НАР

по поезията на Федерико Гарсия Лорка, постановка и хореография Петя Цветкова, участват ТД - ТТ, клас проф. д-р Петя Цветкова

14. V. НИЕ, ДУХОВАТА МУЗИКА!

по разкази на Йордан Радичков, постановка Петринел Гочев, участват АДТ, клас проф. д-р Атанас Атанасов

16. V. ПРОЦЕСЪТ

по Франц Кафка, постановка Иван Добчев, участват АДТ, клас проф. Иван Добчев

21. V. ХОРА С КУФАРИ

от Ханох Левин, постановка Мартин Каров, участват АДТ, клас проф. д-р Атанас Атанасов

23. V. 10.00 ч. ЦЕРЕМОНИЯ ПО ДИПЛОМИРАНЕТО НА ВИПУСК 2018/2019 И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ „НАТФИЗ НАЙ-НАЙ-НАЙ“ 2019

СЦЕНА 47, 19.30 ч.

8. V. КРЪВ И ВЛАСТ

по Уилям Шекспир, Кристофър Марлоу и Джон Уебстър, постановка гл. ас. д-р Росица Обрешкова, участват АДТ, клас проф. Стефан Данаилов

9. V., 22. V. 1001 СТРАСТИ

танцово-пантомимен спектакъл от Антон Павлович Чехов, постановка Олег Лабозин – гост (Русия), участват ТД - ПМ, клас доц. Александра Хонг

10. V. НОВА ЗЕМЯ

танцов спектакъл постановка Ана Митева, участват ТД - ТТ, клас проф. д-р Петя Цветкова

11. V., 31. V. РОМЕО И ЖУЛИЕТА

от Уилям Шекспир, постановка Пенко Господинов, участват АДТ, клас доц. д-р Пенко Господинов

14. V. ЗВЕРСКОТО СИНЬО

от Филип Ридли, постановка д-р Сава Драгунчев, участват АДТ, клас проф. Стефан Данаилов

15. V. ЧЕРНА ДУПКА

от Горан Стефановски, постановка Иван Добчев, участват АДТ, клас проф. Иван Добчев

16. V., 23. V. PAPAS IN MOTION

от Роналд Рудол, постановка Атанас Атанасов, участват АДТ, клас проф. д-р Атанас Атанасов

21. V., 30. V. ПЛАТОНОВ

по Антон П. Чехов, постановка Крис Шарков, участват АДТ, клас доц. д-р Пенко Господинов

РЕЖИСЬОРСКА БОРСА

28. V. ДВАМА В ДЕЛИРИУМ от Йожен Йонеско, постановка и режисура Николай Йорданов III курс „Режисура за драматичен театър“, клас проф. Снежина Танковска

ПРЕДСТОИ:

ТРЕПЕТ от Ани Бейкър постановка и режисура Каис Бармауи III курс „Режисура за драматичен театър“, клас проф. Иван Добчев

Куклен театър НАТФИЗ

Камерна сцена, МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „Николай Бинев“

4 (събота) – 11.00 ч. ТАЛАСЪМА ТРОПАЛАН от Янко Митев подходящ за зрители над 4 години; 50 мин. постановка Тодор Вълов, сценичен вариант и режисура Тодор Вълов, сценография и кукли Стефка Кювлиева, музика Пламен Мирчев-Мирона, участват АКТ, клас доц. Майя Енчева

5 (неделя) – 11.00 ч. БЯЛА ПРИКАЗКА от Валери Петров подходящ за зрители над 4 години; 50 мин. постановка проф. Боньо Лунгов, режисьор доц. д-р Константин Каракостов, сценография и кукли Евгения Лачева, музика Михаил Шишков, хореография доц. д-р Константин Каракостов, участват АКТ, клас доц. Майя Енчева

9 (четвъртък) – 19.00 ч. СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА И ВЪЛКЪТ по Братя Грим подходящ за зрители над 7 години; 60 мин. постановка проф. Боньо Лунгов, доц. Майя Енчева и доц. д-р Константин Каракостов, кукли Жени Лачева, музика доц. д-р Константин Каракостов, аранжименти Петър Рангелов и Бисер Овчаров, участват АКТ, клас доц. Майя Енчева

11 (събота), 12 (неделя), 19 (неделя) – 11.00 ч. ТИГЪРЧЕТО СПАС по идея от книгата „Тигърчето Спас“ на Рада Москова подходящ за зрители от 3 до 7 години; 45 мин. постановка проф. Жени Пашова, режисура д-р Михаела Тюлева, драматургичен текст, сценография и кукли Ивелин Николов, Йордан Тинков, участват АКТ, клас проф. Жени Пашова

ПРЕМИЕРА 25 (събота), 26 (неделя) – 11.00 ч. ПРИНЦЕСАТА И СКЪСАНИТЕ ОБУВКИ

ТЕЗИ ЗАГЛАВИЯ НА КУКЛЕН ТЕАТЪР НАТФИЗ, ЩЕ СЕ ИГРАЯТ НА КАМЕРНА СЦЕНА НА МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ БИНЕВ“, ПРЕЗ СЕЗОН 2018/2019 Билети търсете на касата на Младежки театър, бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8.

Сцена А610, НАТФИЗ, „Г. С. Раковски“ 108 А, ет. 6

10 (петък) – 19.00 ч. ЙОВ по Книга на Йов, Библия спектакъл за възрастни; 40 мин. сценичен вариант, режисура Ваня Борисова (ІІІ курс „Режисура за куклен театър“ с худ. ръководител проф. Славчо Маленов), сценография Ваня Плачкова (IV курс „Сценография за куклен театър“ с худ. ръководител проф. Майа Петрова), участват АКТ, клас проф. Жени Пашова

Билети за „ЙОВ“ търсете на касата на НАТФИЗ (,,Г. С. Раковски“ 108 А) и www.eventim.bg