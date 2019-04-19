Вижте програмата на НАТФИЗ за месец май

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7411026 www.24chasa.bg 19.04.2019 14:06; 24 часа онлайн     
"Хора с куфари" СНИМКИ: НАТФИЗ

ГОЛЯМА СЦЕНА, 19.00 ч.

7. V. ЛУНА С ВКУС НА НАР

по поезията на Федерико Гарсия Лорка, постановка и хореография Петя Цветкова, участват ТД - ТТ, клас проф. д-р Петя Цветкова

14. V. НИЕ, ДУХОВАТА МУЗИКА!

по разкази на Йордан Радичков, постановка Петринел Гочев, участват АДТ, клас проф. д-р Атанас Атанасов

16. V. ПРОЦЕСЪТ

по Франц Кафка, постановка Иван Добчев, участват АДТ, клас проф. Иван Добчев

21. V. ХОРА С КУФАРИ

от Ханох Левин, постановка Мартин Каров, участват АДТ, клас проф. д-р Атанас Атанасов

23. V. 10.00 ч. ЦЕРЕМОНИЯ ПО ДИПЛОМИРАНЕТО НА ВИПУСК 2018/2019 И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ „НАТФИЗ НАЙ-НАЙ-НАЙ“ 2019

СЦЕНА 47, 19.30 ч.

8. V. КРЪВ И ВЛАСТ

по Уилям Шекспир, Кристофър Марлоу и Джон Уебстър, постановка гл. ас. д-р Росица Обрешкова, участват АДТ, клас проф. Стефан Данаилов

9. V., 22. V. 1001 СТРАСТИ

танцово-пантомимен спектакъл от Антон Павлович Чехов, постановка Олег Лабозин – гост (Русия), участват ТД - ПМ, клас доц. Александра Хонг

10. V. НОВА ЗЕМЯ

танцов спектакъл постановка Ана Митева, участват ТД - ТТ, клас проф. д-р Петя Цветкова

11. V., 31. V. РОМЕО И ЖУЛИЕТА

от Уилям Шекспир, постановка Пенко Господинов, участват АДТ, клас доц. д-р Пенко Господинов

14. V. ЗВЕРСКОТО СИНЬО

от Филип Ридли, постановка д-р Сава Драгунчев, участват АДТ, клас проф. Стефан Данаилов

15. V. ЧЕРНА ДУПКА

от Горан Стефановски, постановка Иван Добчев, участват АДТ, клас проф. Иван Добчев

16. V., 23. V. PAPAS IN MOTION

от Роналд Рудол, постановка Атанас Атанасов, участват АДТ, клас проф. д-р Атанас Атанасов

21. V., 30. V. ПЛАТОНОВ

по Антон П. Чехов, постановка Крис Шарков, участват АДТ, клас доц. д-р Пенко Господинов

РЕЖИСЬОРСКА БОРСА

28. V. ДВАМА В ДЕЛИРИУМ от Йожен Йонеско, постановка и режисура Николай Йорданов III курс „Режисура за драматичен театър“, клас проф. Снежина Танковска

ПРЕДСТОИ:

ТРЕПЕТ от Ани Бейкър постановка и режисура Каис Бармауи III курс „Режисура за драматичен театър“, клас проф. Иван Добчев

Куклен театър НАТФИЗ

Камерна сцена, МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „Николай Бинев“

4 (събота) – 11.00 ч. ТАЛАСЪМА ТРОПАЛАН от Янко Митев подходящ за зрители над 4 години; 50 мин. постановка Тодор Вълов, сценичен вариант и режисура Тодор Вълов, сценография и кукли Стефка Кювлиева, музика Пламен Мирчев-Мирона, участват АКТ, клас доц. Майя Енчева

5 (неделя) – 11.00 ч. БЯЛА ПРИКАЗКА от Валери Петров подходящ за зрители над 4 години; 50 мин. постановка проф. Боньо Лунгов, режисьор доц. д-р Константин Каракостов, сценография и кукли Евгения Лачева, музика Михаил Шишков, хореография доц. д-р Константин Каракостов, участват АКТ, клас доц. Майя Енчева

9 (четвъртък) – 19.00 ч. СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА И ВЪЛКЪТ по Братя Грим подходящ за зрители над 7 години; 60 мин. постановка проф. Боньо Лунгов, доц. Майя Енчева и доц. д-р Константин Каракостов, кукли Жени Лачева, музика доц. д-р Константин Каракостов, аранжименти Петър Рангелов и Бисер Овчаров, участват АКТ, клас доц. Майя Енчева

11 (събота), 12 (неделя), 19 (неделя) – 11.00 ч. ТИГЪРЧЕТО СПАС по идея от книгата „Тигърчето Спас“ на Рада Москова подходящ за зрители от 3 до 7 години; 45 мин. постановка проф. Жени Пашова, режисура д-р Михаела Тюлева, драматургичен текст, сценография и кукли Ивелин Николов, Йордан Тинков, участват АКТ, клас проф. Жени Пашова

ПРЕМИЕРА 25 (събота), 26 (неделя) – 11.00 ч. ПРИНЦЕСАТА И СКЪСАНИТЕ ОБУВКИ

ТЕЗИ ЗАГЛАВИЯ НА КУКЛЕН ТЕАТЪР НАТФИЗ, ЩЕ СЕ ИГРАЯТ НА КАМЕРНА СЦЕНА НА МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ БИНЕВ“, ПРЕЗ СЕЗОН 2018/2019 Билети търсете на касата на Младежки театър, бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8.

Сцена А610, НАТФИЗ, „Г. С. Раковски“ 108 А, ет. 6

10 (петък) – 19.00 ч. ЙОВ по Книга на Йов, Библия спектакъл за възрастни; 40 мин. сценичен вариант, режисура Ваня Борисова (ІІІ курс „Режисура за куклен театър“ с худ. ръководител проф. Славчо Маленов), сценография Ваня Плачкова (IV курс „Сценография за куклен театър“ с худ. ръководител проф. Майа Петрова), участват АКТ, клас проф. Жени Пашова

Билети за „ЙОВ“ търсете на касата на НАТФИЗ (,,Г. С. Раковски“ 108 А) и www.eventim.bg

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Афиш

Вижте програмата на НАТФИЗ за месец май

ГОЛЯМА СЦЕНА, 19.00 ч. 7. V. ЛУНА С ВКУС НА НАР по поезията на Федерико Гарсия Лорка, постановка и хореография Петя Цветкова, участват ТД - ТТ, клас проф. д-р Петя Цветкова 14. V.

За трета поредна година София арт фест гостува в НДК

Националният дворец на културата продължава да обогатява културния живот на столицата и в областта на визуалните изкуства За трети пореден път София хартиен арт фест гостува в НДК с две отделни

"Реквием" от Джуезепе Верди – сакрална творба, която звучи на Оперната сцена

На 25 април, в Софийската опера и балет ще бъде представен „Реквием“ от Джузепе Верди, който се очаква отдавна от софийската публика и от гостите на столицата.

"Нюанси в изкуството"

Танцов спектакъл "Нюанси в изкуството" 17 април 2019 г., сряда, 18.30 часа, Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ – под купола на Ларгото С участието на Софийския духов оркестър с

Новини

Последно от ЗДРАВЕ

Последно от

Още от Афиш

130 години от рождението на Чарли Чаплин в Музея на хумора и сатирата

На 16 април Музеят на хумора и сатирата отбелязва 130 години от рождението на Чарли Чаплин Той е най-известният актьор в ранните холивудски филми, а по-късно и забележителен режисьор.

"Време за фолклор" в НДК

Най-успешните частни фолклорни формации и артисти у нас ще представят общият си спектакъл "Време за фолклор", съобщиха от НДК. Събитието ще се състои тази вечер в зала 1 от 19.30 часа.

Дават златен билет за "Реквием" на Джузепе Верди

Почитателите на оперното изкуство ще имат възможност да спечелят истинско злато в рамките на Софийската опера и балет, съобщиха от пресцентъра на операта.

"Реквием" от Верди в зала "България" на Велики четвъртък

По традиция на Велики четвъртък Софийската филхармония представя едно от най-въздействащите произведения в света - "Реквием" от Верди, съобщиха от Софийската филхармония.

Предстоящи събития в НДК от 15 до 21 април

/15 април – понеделник/ Тази пролет зала 1 на НДК ще посрещне за първи път заедно на сцената си едни от най-успешните частни фолклорни формации и артисти у нас обединени в спектакъла „ВРЕМЕ ЗА

Последно от

Последно от

Актуално от ЗДРАВЕ

На 103 г. дядо Стойчо още жали за шивашката си работилница, затворили я комунистите

Ветеранът от войната страда от разширени вени, бил запас и редовно вървял пеш от Симитли до Серес"Един ден, беше през 1961 г., ме извика кметът на Нова Загора Диньо Терзиев и ми казва,

Наркоманът, убил майка си в София, пуснат от ареста във вторник, бил невменяем (Обзор)

Стефка довела Йордан от Варна в столицата, за да го лекуват от зависимостта към дрогата 21-годишен варненец уби майка си, която го довела в София, за да го настани в клиника за лечение от

Изследване: Редовните кръводарители много рядко получават инфаркт или инсулт

За три месеца 736 доброволци дадоха кръв в Отделението по трансфузионна хематология на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново 736 души са дарили кръв в Отделението по трансфузионна

Генетичен тест прогнозира риска от затлъстяване на средна възраст

Учени заявиха, че нов генетичен тест идентифицира децата, които са с увеличен риск от тежка форма на затлъстяване в средна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Шофьорът, чиято кола се запали по време на движение, с изгаряния по лицето (Видео)

Шофьорът, чиято кола пламна в дживение на кръговото движение на Четвърти километър в София, е в "Пирогов" с изгаряния по лицето. Те не са животозастрашаващи,

Бионсе: Страдах от високо кръвно налягане през втората бременност, беше тежко

Бионсе: Докато бях бременна с близнаците, тялото ми понесе повече, отколкото можех да си представя В новия си документален филм, наречен „Homecoming”, Бионсе разкрива тежките усложнения,

Последно от

Последно от

Завърши ремонта на пътя Русе - Силистра

Завърши реконструкцията на път II-21 Русе - Силистра, при входа на Русе. Днес бе пуснато движението по бул. „Тутракан“ в Русе, който съвпада с трасето на второкласния път.

"Филип Кутев" става булевард с 4 ленти и трамвай

Работим много сериозно по цялостното протежение на бъдещия вътрешен транспортен ринг на София, за да можем да облекчим трафика в центъра на града. Това обяви кметът на столицата Йорданка Фандъкова,

28 млн. лева са похарчени по предходната програма за енергийна ефективност

По предходната програма за енергийна ефективност са похарчени близо 28 млн. лева за различни мерки. Бенефициенти са българските общини. "Положителният ефект от предходната програма за енергийна

„Турски поток“ може да доставя газ на Гърция през България

Приоритетно направление за продължаването на втория участък от „Турски поток“ е България, но Гърция ще може да получава руски газ от този тръбопровод, съобщи пред журналисти източник,

Китай с нови мерки за стимулиране на средните и малките предприятия

Средните и малките предприятия, като основна сила за развитие на китайското стопанство, играят важна роля за създаване на заетост, подобряване на благосъстоянието на хора и стабилизиране на

Горанов: Първите 16 модула в новата платформа за обществените поръчки вече са налични

Вече са налични за ползване и тестване първите 16 от 32-та модула в новата електронна платформа за възлагане на обществените поръчки, каза по време на парламентарния контрол министърът на финансите

Избрано от Google

Четено
Всичко от деня
Днес | Вчера

Последни новини

Последно от

24 часа TV

Последно от

Последно от

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Бившият нападател на "Реал" (Мадрид) и "Пари Сен Жермен" Хесе Родригес е безмилостен към бившата си половинка Аура Руис. Той иска да прати сексбомбата в затвора. "Подаде жалба за обиди и клевети - разкри знойната красавица. - Преди няколко дни ми казаха, че ще отидем на съд. Той ме съди за едно евро и от три до пет години затвор.

Известният кримигерой Атанас Мечев, по-популярен като Наско Гаргата, избира с тайфата професионални фотоапарати, видя "България Днес". В компанията на респектиращите си авери разследваният от прокуратурата като тартор на наркобанда Наско доста компетентно боравеше с езика на фотографа при покупката на апарат.

Лошото момче на италианския футбол Марио Балотели има ново гадже. Това е певицата Елоди. Двамата се запознали в Милано, откъдето е изпълнителката. Според близки на нападателя на "Олимпик" (Марсилия) той е лудо влюбен в нея. Тя му отговаряла със същото. Новата любима на Супер Марио подобно на куп негови бивши гаджета има минало на модел.

© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.