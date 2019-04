Вижте културните събития в НДК до края на април

22 април – понеделник

В понделник 22 април от 09:30 до 15:00 часа в зала 3 на НДК ще се състои общо събрание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

„Островът на съкровищата” – вълнуващо приключение за пирати, скрити съкровища и тайнствени острови, ефектни декори, много младежка енергия и настроение, може да гледате на 22 април от 18:30 часа в Театър Азарян.

Българската поетеса Лиляна Стефанова ще отпразнува 70 години творчество със стихосбирката си „Бях – за да бъда“ на 22 април от 18:00 часа в Литературен клуб „Перото“.

На 22 април в кино „Люмиер Лидл“ от 18:30 ще може да гледате филма „You will never walk alone”, част от програмата на фестивала MASTER OF ART. Повече информация за филмa може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

23 април – вторник

Легендата Георги Христов се завръща на сцената зала 1 на НДК на 23 април от 20:00 часа след пет годишна пауза. За първи път в София, като част от своето национално турне в големите градове на страната, той ще представи своя авторски концерт-спектакъл „Моят път“. На сцената с него ще бъдат симфоничният оркестър на Варненската опера под диригентството на маестро Ганчо Ганчев и група „Черно и бяло“.

В Театър Азарян – сцена Backstage на 23 април от 18:30 часа публиката ще може да гледа премиерния спектакъл „Косвени щети“. Представлението на талантливата режисьорка Максима Боева изследва историите на жените, които не са преки участници във войната, но се оказват прицел на едни от най-тежките ѝ наказания и са принудени да споделят вината на общността, към която принадлежат. Техните обичани братя и синове може би са същите като зверовете, от които самите те се страхуват.

На 23 април (вторник) между 11:00 и 14:00 часа ще се проведе затворено събитие в Литературен клуб „Перото“.

Отново в Литературен клуб „Перото“ между 18:00 и 19:00 часа ще бъде представена книгата на Алберто Анджела „Пътешествието на една монета из Римската империя“.

На 23 април в кино „Люмиер Лидл“ от 18:30 часа ще има прожекция на филма „Творци на протест“, част от програмата на фестивала MASTER OF ART. Повече информация за филмa може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

24 април – сряда

„За кравите” е документална пиеса на Вадим Леванов, която изследва ролята на телевизията в обществото. Спектакълът с интригуващо заглавие ви провокира да го гледате в сряда 24 април от 19:00 часа в Театър Азарян. Сюжетът проследява емисия новини в голям телевизионен канал със скандален сюжет за дълъг съдебен спор за гладуващи елитни крави между селска ферма и доставчик на фураж. Чиновници от различни нива се опитват да сплашат продуцентите на телевизията и да спрат сюжета, но въпреки всичко той излиза в ефир. Отвратителната история завършва щастливо за останалите живи крави, но има печален постскриптум за хората, работещи на фермата.

В кино „Люмиер Лидл“ са предвидени две прожекции на документални филми от програмата на MASTER OF ART: „Мокър от дъжд не се бои“ от 19:00 и „Белите стени не казват нищо“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

25 април – четвъртък

На 25 април от 19:30 часа хитовият спектакъл на Театър 199 „Чамкория“ ще може да бъде видян на сцената на Театър Азарян. Моноспектакълът на Захари Бахаров по едноименния роман на Милен Русков „Чамкория“, режисиран от Явор Гърдев, се превърна в театрално събитие за родната сцена.

В четвъртък 25 април ще може да гледате последните два документални филма от фестивала MASTER OF ART в кино „Люмиер Лидл“. Това са: „Написаното с перо на ангел е завинаги“ от 18:30 и „Ашкан“ от 20:30. Повече информация за филмите може да намерите на https://masterofartfilmfestival.com/bg/ и в програмата на сайта на НДК.

29 април – понеделник

Годишните награди в областта на хореографията „Златна муза 2019“ ще бъдат връчени на 29 април (понеделник) в зала 3 на НДК.