Актрисата Джесика Ланг става на 70 г.

Американската актриса Джесика Ланг навършва 70 години, предадоха ТАСС и БТА.

Ланг е родена на 20 април 1949 г. в град Клокет, щата Минесота. През 1967 г. спечелва стипендия и постъпва във Факултета по художествено изкуство на Университета на Минесота, но не се дипломира.

През 1971 г. се омъжва за испанския фотограф Пако Гранде и пътешестват заедно из цяла Америка. Самата Ланг също се занимава с професионална фотография. След това заминават за Париж, където тя взема уроци по пантомима при известния преподавател Етиен дьо Кроа. В Ню Йорк работи в модна агенция и е забелязана от продуцента Дино Де Лаурентис.

Той й предлага да се яви на кастинг за неговия филм "Кинг Конг", който излиза на екраните през 1976 г. С ролята си Ланг получава "Златен глобус" за 1977 г. за най-добър дебют. След пет години партнира с Джак Никълсън в криминалната драма "Пощальонът винаги звъни два пъти". През 1982 г. снима "Франсис", където изпълнява ролята на актрисата Франсис Фармър. През 1983 г. играе в "Тутси" заедно с Дъстин Хофман и получава "Оскар" и "Златен глобус" за най-добра поддържаща женска роля.

През 1994 г. Ланг се превъплъщава в Карли Маршъл в драмата "Синьо небе", за която получава "Оскар" и "Златен глобус" за най-добра женска роля. През 1995 г. се снима с Алек Болдуин и Джон Гудман в телевизионния филм "Трамвай "Желание". Изпълнението й носи "Златен глобус" в категорията "най-добра актриса в минисериал или телевизионен филм".

През 2011 г. отново набира известност със сериала "Американска история на ужасите", като в четирите сезона играе различни роли. Работата й е удостоена с наградата на Гилдията на филмовите актьори, с "Еми" и със "Златен глобус". Ланг е печелила и много други международни награди. Тя играе и в театъра, като "Дългият път на деня към нощта" й носи престижното театрално отличие "Тони" за 2016 година. Сред музикалните й изяви е солов албум "From the Big Apple to the Big Easy: The Concert for New Orleans". Участвала е в редица благотворителни акции и е посланик на добра воля на УНИЦЕФ.

От 1976 година поддържа връзка с руския актьор и балетист Михаил Баришников, с когото имат една дъщеря Александра. През 1982 г. сключва брак с американския режисьор Сам Шепард, с когото имат две деца - Хана и Уокър. Джесика Ланг е будистка и вегетарианка.