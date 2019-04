Би Ти Ес изравни постижение на "Бийтълс" в класацията на "Билборд" за албуми (Видео)

Корейската група Би Ти Ес оглави класацията Топ 200 на "Билборд" с албума "Map of the Soul: Personna", съобщи сайтът на изданието.

Това е третият албум на момчешката група, който оглавява класацията на "Билборд" за по-малко от 11 месеца. На 2 юни миналата година първото място зае "Love Yourself: Tear", а на 8 септември - "Love Yourself: Answer", информира БТА.

Предишният изпълнител, който оглави класацията на "Билборд" за албуми три пъти за по-малко от година, беше Фючър, през 2015 - 2016 г. Той го направи само за шест месеца. Актьорският състав на сериала "Клуб Веселие" също изведе три саундтрака на първо място, дори за месец и половина, но участниците в тях не бяха постоянни. При групите това не се беше случвало от 1995 - 1996 г., когато бяха издадени архивите на "Бийтълс" "Anthology 1", "Anthology 2" и "Anthology 3" и албумите оглавиха класацията на "Билборд" в интервал от 11 месеца и една седмица.

Групата, извела три албума на първо място в класацията на "Билборд" за по-малко време, е "Мънкис" - само за шест месеца през 1967 г.

С 230 000 продадени еквивалентни албумни единици от "Map of the Soul: Personna" корейската група отбеляза най-доброто си седмично постижение в САЩ. Предишното беше с "Love Yourself: Answer" и 185 000 еквивалентни албумни единици. По-добре от тях тази година през първата седмица са се представяли само Ариана Гранде с "Thank U, Next" и 360 000 единици, Били Айлиш с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" и 313 000 единици, и "Бекстрийт бойс" с DNA и 237 000 единици.

На второ място в класацията на "Билборд" за албуми е "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" на Били Айлиш с 98 000 еквивалентни единици. Трети е "Free Spirit" на Калид.