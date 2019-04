Певицата Ариана Гранде закри фестивала Коачела с изненада (Видео)

През първия уикенд на фестивала Коачела към изявилата се като хедлайнер певица Ариана Гранде се присъединиха членовете на популярната група "Ен синк" без Джъстин Тимбърлейк. Закривайки проявата в неделната вечер от втория фестивален уикенд, Гранде - отново в качеството си на водещ изпълнител, покани на сцената изненадващ гост - Джъстин Бийбър, съобщи сп. "Пийпъл", цитиран от БТА.

Изненадата беше напълно неочаквана, тъй като 25-годишният Бийбър не е пял на живо от 2016 г. През последните няколко месеца канадският поп изпълнител се фокусира върху справянето с проблемите с психичното си здраве, припомня изданието.

След като Ариана Гранде очарова публиката с изпълнение на парчета от новия си албум и други свои хитове, към края на концерта й настъпи изненадващият момент с появата на Джъстин Бийбър. Дуото изпълни хита на Бийбър "Sorry" от 2015 г.

За финал 25-годишната Гранде изпя хитовото си парче "No Tears Left to Cry". Извикана на бис, певицата изпълни песента "Thank U, Next" от едноименния си нов албум.