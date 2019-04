Рапърът Лил Нас Екс за трета поредна седмица е на върха в класацията за сингли

Рапърът Лил Нас Екс за трета поредна седмица е начело в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли с дебютното си парче "Old Town Road", съобщава сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик сингълът "Old Town Road" запазва първенството си със 125,2 милиона едноседмични стрийминга, след като миналата седмица постави рекорд със 143 милиона стрийминга за седмица, предава БТА.

Миналата седмица рапърът Пост Малоун заемаше втората позиция със сингъла "Sunflower", записан съвместно със Суа Ли, и третата позиция със самостоятелното си парче "Wow". При новата подредба двата сингъла са разменили местата си.

Четвъртата и петата позиция в чарта Хот 100 остават непроменени спрямо предходната седмица и се заемат съответно от Ариана Гранде със сингъла "7 Rings" и певицата Холзи с парчето "Without Me".

Класирайки се на осмо място със сингъла "Boy With Luv", записан в сътрудничество с Холзи, популярната южнокорейска група Би Ти Ес за втори път попада в Топ 10 на чарта Хот 100. Това е и най-високото класиране за кей-поп формация в челната десетка. Би Ти Ес подобряват собственото си постижение, след като през юни миналата година заеха десетото място в чарта за сингли с парчето "Fake Love".

Сингълът "Boy With Luv" е от новата тава "Map of the Soul: Personna", с която ден по-рано Би Ти Ес оглавиха престижната седмична класация Топ 200 на "Билборд" за албуми.