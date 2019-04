Организаторите на фестивала Гластънбъри осигуриха по-голяма сцена на Били Айлиш

Били Айлиш ще зарадва феновете си с концерт от по-голяма от първоначално предвидената сцена на фестивала Гластънбъри, съобщи Контактмюзик.

Организаторите решиха, че 17-годишната Айлиш вече е много популярна и затова няма да пее на сцената "Джон Пийл", а на друга по-голяма сцена. Миналия месец излезе дебютният й албум "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

"Били Айлиш се прочу много бързо - каза съорганизаторът на фестивала Емили Ийвис. - За нея тази година е впечатляваща. Това ще е нейното лято. Разглеждаме възможността да й осигурим изява на по-голяма сцена, около която да има повече зрители."

Изпълнителката на хита "Bury a Friend" неотдавна стана най-младата певица, чийто дебютен албум е оглавявал британската класация. Били Айлиш обаче е на мнение, че популярността не е вечна. Макар че иска да има успешна кариера, тя ще се стреми да балансира нещата, защото желае да води спокоен живот, далеч от любопитните погледи, предаде БТА.

Споменавайки за разговорите с брат си Финиъс О'Конъл, който е неин сътрудник, тя поясни, че е невъзможно двамата да се радват на подобна популярност през целия си живот.

"Аз съм само на 17 - каза певицата. - Нито моят, нито неговият живот може да продължава непрестанно по този начин."