Цигуларка с “Аксепт” за гостуванията в Пловдив

“Аксепт” идва с две нови попълнения в състава си за концертите в Пловдив. Германската метъл банда ще забие на 18 и 19 май в Античния театър. Към популярните музиканти ще се присъединят басистът Мартин Мотник и цигуларката Ава-Ребека Рахман. Новите членове са избрани след прослушване и са включени в симфоничния оркестър, с който “Аксепт” прави голямо турне. Първата дата от него е в Германия.

Мартин Мотник се занимава с музика от 7-годишна възраст. Наред с концертните си изяви той има и магистърска степен по бизнес от университета в Манхайм. Ава-Ребека Рахман е родена и израснала в Германия. Освен цигуларка, тя също е поетеса и музикален педагог. Прави своя дебютен соло концерт, когато е една на 10 години.

Шоуто, което ще види българската публика, е съвсем различно от стила на “Аксепт”. В тандем със Симфоничния оркестър на Пловдив бандата ще представи около 20 свои метъл парчета, но със симфоничен аранжимент. Ще бъдат изпълнени и класически симфонии с рок звучене. В програмата са включени мелодии от “Лебедово езеро”, 40-ата симфония на Моцарт, а също и рок хитовете Metal Heart, Princess Of The Down, Balls To The Wall, Fast As A Shark.