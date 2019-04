Как да боядисаме яйцата за Великден с естествени продукти?

View this post on Instagram

So konnt ihr eure Ostereier auf naturlichen Wege ohne Chemie farben. Die meisten Rezepte bestehen aus 250mg Pflanzenteilen, (vom Kurkuma reichen 15mg ?) und 500ml Wasser mit einem Schuss Essig. Manche reiben die Eier vorher auch mit Essig ab. Wenn ihr tolle Muster drauf haben wollt einfach von drau?en ein paar Krauter auf die Eier legen, in einen Naylonstrumpf und ab in den Sud damit. Den Sud ca 30 min kochen lassen und dann eure Eier darin harkochen lassen. Viel Spass Quelle und Bild von. Pinterest