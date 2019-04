След големите успехи на Софийската опера и балет у нас и в чужбина, театърът отново ще ни изненада със световния мюзикъл - „МAMMA MIA!“ на 30 април, 2 май от 19:00ч. и на 1 май от 11:00ч. и 19:00ч.

Правени са над стотици постановки по целия свят на „MAMMA MIА!“ и мюзикълът събира над 60 милиона зрители. Суперхитът имаше през юли 2017 година премиера с огромен успех и в България, на сцената на Софийска Опера и Балет. Този сезон спектаклите бяха още преди откриването на сезона - през септември и началото на октомври.

Многобройните зрители ще имат щастието да се насладят на песните на ABBA ": Super Trouper", "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You", "Take a Chance on Me", "Thank You for the Music", "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All", "Voulez-Vous", "SOS", създадени от гениалните автори и бивши членове на групата Бени Андерсон и Бьорн Улвеус.

Либретото на Катрин Джонсън по идея на Джуди Креймър ни пренася на гръцки остров, където любовта, страстите и изненадващите ситуации ни въвличат в една завладяваща романтична комедия.

Режисьор Пламен Карталов

Диригент Светослав Лазаров, Жорж Димитров

Диригент на хора Виолета Димитрова

Сценография Нела Стоянова

Костюми Християна Михалева

Хореография Риолина Топалова

С участието на:

Весела Делчева, Люси Козарева, Деница Шопова, Яница Маслинкова, Влади Михайлов, Орлин Горанов, Ники Сотиров, Симеон Владов, Александър Георгиев, Николай Павлов, Денко Проданов, Радослав Владимиров, Кирил Иванов, Боян Арсов, Живко Симеонов и др.

Ансамбъл (участва във всички спектакли): Радослав Владимиров, Боян Арсов, Живко Симеонов, Георги Джанов, Пламен Гранжан, Йоана Кулева, Марина Драгомирецкая, Цветелина Коцева, Сандра Петрова, Боряна Йорданова, Памела Пандова, Калин Душков, Янко Янков, Владимир Манолов, Даниел Иванов, Никола Попов, Мая Гелева, Аделина Томова, Христина Пипова, Павлина Петкова, Ана-Мария Крайчева

Не пропускайте спектаклите на „Мамма мia“ в Софийската опера и балет!