Тейлър Суифт подобри рекорд с новата си песен (Видео)

Ютюб потвърди, че видеото на сингъла "Me!" на Тейлър Суифт е с 65,2 милиона гледания през първите 24 часа след пускането му, съобщи Контактмюзик.

По този начин видеото влезе в книгите за рекорди, като направи Тейлър Суифт изпълнителката с най-много гледания на неин клип през първите 24 часа след пускането му в Ютюб.

Тя изпревари певицата Ариана Гранде, чието видео за песента "Thank U, Next" имаше 55 милиона гледания през първите 24 часа след пускането му.

За сравнение видеото за друга от най-известните песни на Тейлър Суифт през последните няколко години - "Look What You Made Me Do", имаше 43,2 милиона гледания през първите 24 часа след пускането му.

Русата певица вече е сред най-популярните музикантки в Ютюб.

Двадесет и девет годишната Суифт наскоро призна, че се вдъхновявала от домашните си котки Оливия и Мередит.

В момента гледанията на видеото наближават 100 милиона.