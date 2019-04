Моби за секса, наркотиците и ада на известността: Исках да умра. Не знаех как

Американският певец и композитор Моби издава своята втора книга - Then It Fell Apart, в която разказва за секса, наркотиците и ада на известността, в чийто плен попада.

Животът на сцената за него се оказва, че не е билет към щастието, а билет към пропадането, коментира "Таймс".

"Исках да умра. Но как? Беше 5 часа сутринта, аз имах 15 питиета, кокаин за 200 долара и шепа "Викодин". През последните няколко години депресията ми ставаше все по-дълбока, нощите като тази бяха напълно нормални. Бях самотен алкохолих, отчаяно исках да обичам някого и някой да ме обича. Всеки път обаче, когато се опитвах да се доближа до друго човешко същество, имах осакатяващи пристъпи на паника, които ме държаха изолиран и сам. Имах няколко успешни години на правене на музика и продадох десетки милиони записи, но кариерата ми вече беше извън това време. Не можех да намеря любов или успех, затова се опитвах да си купя щастие".

По този начин Ричард Мелвил Хол - музикант, композитор, певец и ди-джей, станал известен като Моби, описва какъв е бил животът му в Ню Йорк през 2008 г.

53-годишният днес музикант разказва, че често се „паникьосвал”, когато е бил в сериозна връзка.

„Когато исках да се срещам с някого сериозно, ме обземаше паника - безсъние, стягане на мускулите, изпотяване и галопиращи изтощаващи мисли. Преди да напусна колежа през 1984 г., имах няколкомесечни връзки, при които не съм имал тези проблеми. Сега обаче след първата среща не се чувствах добре", споделя Моби.

Имало е моменти, в които е посягал на себе си заради романтичните напрежения в душата си - удрял се е многократно, докато не падне на пода, пише "Дейли мейл", позовавайки се на фрагменти от книгата му.

През 2001 г. Моби се среща няколко седмици с актрисата Натали Портман. Когато тя му казва, че излиза с някой друг, той се чувства облекчен, тъй като не е можел да й разкрие проблемите си.

През 2008 г. музикантът се присъединява към клуб на анонимните алкохолици, след като опитва да лекува паник атаките си с алкохол. Споделя, че груповите сесии му помогнали.

"Не можех да се доближа до жена, без да имам блокиращи ме пристъпи на паника. Не можех да изляза и да не изпия по-малко от 15 питиета. През повече дни не можех да се надигна от леглото. Следобедите, когато се събуждах, съжалявах, че не съм умрял в съня си. Най-накрая си признах - не можех да контролирам нищо. На 18 октомври 2008 г. седях на среща на анонимните алкохолици, взирах се в пода. Исках да погледна нагоре, да видя кой още е в стаята, но се срамувах", споделя Моби в книгата си.

Тогава осъзнал заблудите си - мислел, че славата и парите го защитавали, давали смисъл на живота му и лекували всичките му болки.

"Отпуснах се на стола и си казах "добре". Напрежението ме напусна, когато потънах в слабостите си и започнах да плача. Най-накрая знаех - "Аз съм Моби и съм алкохолик".

В новата си книга музикантът описва и срещите си Доналд Тръм. Посещавал е партита, организирани от американския президент.

"Все още ме изненадва фактът, че американците избраха за президент глупав мъж, чиято единствена претенция за слава е, че е водил посредствено реалити шоу", пише Моби, цитиран от "Стереогъм".

Then It Fell Apart ще излезе на американския пазар на 7 май. Моби казва, че 100% от печалбите ще отидат за организации за защита на животните.

Това е втората му книга. През 2016 година излезе "Порцеланът". Първите му автобиографични мемоари носят името на един от най-големите му хитове.

Британският писател Салман Рушди описа литературния дебют на Моби като “Потресаващо написана книга, в която черният хумор живее в историята и придава смисъл на всичко разказано.” Писателят Дейв Егърс пък отбеляза, че “Това е най-забавното нещо, което може да прочетете от веган-алкохолик, бивш християнин и електронен музикант.”

Изданията твърдят, че Then It Fell Apart разкрива по-тъмната страна на артиста, който отбелязва 20 години от старта на музикалната си кариера.

Повече от 20 милиона копия от албумите на Моби са продадени по целия свят.

Той си завоюва слава като автор на електронна музика, представител на веганския начин на живот и защитник на правата на животните. Привлича вниманието на обществеността в началото на 90-те, благодарение на работата му в денс музиката, където експериментира в техно и брейкбийт хардкор жанровете. Има съавторство, продуциране и ремиксиране на песни за Майкъл Джексън, Дейвид Бауи, Дафт Пънк, Милен Фармер, Браян Ино, Пет Шоп Бойс, Бритни Спиърс, Ню Ордър, Пъблик Енеми, Гънс Енд Роузис, Металика, Саундгардън и други.