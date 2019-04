Певицата Били Айлиш отново на чело в класацията на "Билборд" за албуми

След като по-рано през месеца покори върха в престижната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми и прекара следващите две седмици на второ място, певицата Били Айлиш се завърна на челната позиция, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от албума "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" на 17-годишната изпълнителка за периода на отчитане са продадени 88 000 еквивалентни единици, които отново й отреждат първенството, предаде БТА.

Второ място в седмичния чарт заема певецът и автор на песни Калид с 60 000 продадени единици от албума "Free Spirit".

Първенците от миналата седмица, момчетата от кей-поп формацията Би Ти Ес, са отстъпили на трета позиция с 57 000 продадени единици от албума "Map of the Soul: Persona".

Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми се допълва от Бионсе с "Homecoming: The Live Album" и Ариана Гранде с "Thank U, Next".

В класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли за четвърта поредна седмица начело е рапърът Лил Нас Екс с ремикса на дебютното си парче "Old Town Road", записан в сътрудничество с изпълнителя на оригиналната песен Били Рей Сайръс.

По данни на Нилсен Мюзик сингълът "Old Town Road" запазва първенството си със 114,4 милиона едноседмични стрийминга, след като през втората си седмица постави рекорд със 143 милиона стрийминга.

На втора позиция в чарта за сингли е рапърът Пост Малоун със самостоятелното си парче "Wow". Малоун заема и третото място със сингъла "Sunflower", записан съвместно със Суа Ли.

Челната петица в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли се допълва от Ариана Гранде със "7 Rings" и "Джонас брадърс" с парчето "Sucker".