Рита Уилсън - актрисата с български корени, изпя битката си с рака (Видео)

Българи и гърци отсега се записват за представянето на новия ѝ албум в книжарница в Ел Ей

Световно известната актриса с български корени Рита Уилсън изпя битката си с рака в песен. В средата на май съпругата на двукратния носител на “Оскар” Том Ханкс ще представи последния си албум, озаглавен Throw me a Рarty, в книжарница Barnes and Nobele в най-модния мол в Ел Ей The Grove.

На срещата с нея се очакват много българи и гърци, за да вземат автограф и да видят актрисата на живо. Отсега тече записване, тъй като местата в малката заличка на третия етаж в книжарницата са твърде ограничени. Рита Уилсън не спира да пътува из Калифорния, представяйки песните от новия си албум.

“Когато бях диагностицирана с рак на гърдата, имах толкова много различни мисли”, казва актрисата преди срещата си със своите почитатели. “Страхуваш се, тревожиш се, мислиш за собствената си смърт. Така че имах сериозна дискусия със съпруга си, че ако се случи нещо, това, което искам, е парти, празник.” Тя използва своята лична история като основа за песента Throw me a Рarty, която пише заедно с Лиз Роуз и Кристиан Буш и музикалните критиците я определят като един от хитовете на 2019 година.

Родената като Маргарита Ибрахимов в Холивуд през 1956 г. още тъгува за баща си Алън, или бай Асен, както българите в Града на ангелите го наричаха. Той почина на 90 години през 2010 г. и беше изпратен с българска народна песен в последния си земен път. Преди да загуби разсъдъка си от алцхаймер, майка ѝ Доротея изкусно бродираше и плетеше на една кука. На всяка кърпа и спалното бельо доплиташе дантела. Доротея, която е родена в Албания, на границата с Гърция, обичаше да раздава кърпите на приятели. “Когато отида в някой дом на познати, винаги казвам: “Здравей, мамо!”, защото там има нейна кърпа”, разказва с умиление оцелялата от рака знаменитост, която намира кърпите на майка си за “малки съкровища”.