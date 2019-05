Вижте програмата на НДК за месец май

/02 май - четвъртък/

За трети пореден път София хартиен арт фест гостува в НДК с две отделни експозиции - „Аматерас” - годишна изложба за хартиено изкуство, разположена във фоайе „Запад” и самостоятелната изложба на миналогодишния награден автор от Аматерас - Мартина Караиванова, която може да бъде видяна на етаж 3-център в НДК. И тази година организаторите са отправили предизвикателство към авторите - да съобразят произведенията си - инсталации, обекти и пана, с нестандартните и предизвикателни пространства на Двореца. Официалното откриване на София хартиен арт фест ще бъде на 2 май от 18:00 часа във фоайе „Запад“ на НДК. Двете експозиции ще могат да бъдат разгледани безплатно всеки ден от 2 до 12 май между 10:00 и 19:00 часа.

На 2 май от 19:00 часа ще се състои прожекция на филма „Студена война“ в кино „Люмиер Лидл“.

Клуб 1 ще бъде домакин на представянето книгата Милчо Левиев – Артистът не е самотен остров – 2 май от 19:00 часа. Темата на книгата е Милчо Левиев. Всъщност не е само тема, а лайтмотив. Основен герой. В музиката лайтмотивът е централната идея, обединяваща тематично построение. В книгата с автор Владимир Гаджев личността и делото на Милчо Левиев обединяват цялата многоцветна и богата на информация конструкция.

/03 май – петък/

В петък (3 май) от 19:00 часа в кино „Люмиер Лидл“ ще може да гледате филма „Студена война“.

/04 май – събота/

За събота (4 май) в кино „Люмиер Лидл“ са предвидени три прожекции: „Густав Климт и Егон Шиле: Ерос и психея“ от 15:00 ч., „АГА“ от 17:00 ч. и „След“ от 19:00 часа.

/05 май – неделя/

На 5 май от 19:00 в зала 1 на НДК ще се проведе концерт на Националната гвардейска част.

Пресконференции във връзка с посещението на Папата в България ще се състоят на 5 и 6 май в зали 4, 6 и Олимпийска на НДК.

В кино „Люмиер Лидл“ са предвидени три прожекции за неделя 5 май: „Рафаело: Властелинът на изкуствата“ от 15:00 ч., „Уют“ от 17:00 ч. и „АГА“ от 19:00 часа.

/07 май – вторник/

Столичният Театър Азарян ще посрещне „Мартин, Данчо и майка им“ на 7 май в 19:00 часа. Моноспектакълът на Албена Колева пресъздава живота на една майка, отишла сама на море с двамата си синове. След успешната премиера на сцената на Драматичен театър Пловдив, спектакълът на Камен Донев ще разсмее и софийската публика с абсурдни комични ситуации от една черноморска семейна идилия.

Във вторник 7 май от 19:00 часа в Литеартурен клуб „Перото“ ще бъде представена книгата „Само трайните неща“ с избрани стихотворения на Александър Геров.

На 7 май в кино „Люмиер Лидл“ от 19:00 часа ще има прожекция на българския игрален филм „Уют“.

/08 май – сряда/

Концерт- спектакъл на МФГ "Огражденска четворка" и ФА "Гайтан " ще се проведе в зала 1 на НДК на 8 май от 20:00 часа.

По същото време в кино „Люмиер Лидл“ от 20:00 часа един от най-ярките експериментатори в съвременния джаз, наричан „Новият Майлс Дейвис”, тромпетистът Ерик Трюфа за първи път ще представи своите самобитни и иновативни музикални идеи с Биг бенда на БНР и диригента Антони Дончев.

Български младежки Червен кръст организира „Училище за хуманност“ на 8 май между 13:00 и 16:00 часа в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс. Училището за хуманност е финалното събитие по проект „Социални иновации с нови и активни граждани“, свързан с чувствителни за съвремието теми – диалог с общността, дискриминация, умения за живот.

ПР семинар ще се проведе в Литературен клуб „Перото“ на 8 май (сряда) от 10:00 до 13:00 часа. Събитието е с ограничен достъп.

Литературен клуб „Перото“ ще бъде домакин на наградите „Златна изба“. Церемонията ще се състои от 18:30 часа и е с ограничен достъп.

/09 май – четвъртък/

В Театър Азарян – сцена Backstage на 9 май от 19:00 часа публиката ще може да гледа спектакъла „Животът е сън“, който бе удостоен с две награди ИКАР 2019 – за водеща мъжка роля на Боян Арсов и за дебют на режисьора Дина Маркова. Представлението е продукция на Театър ЗОНГ и Център за култура и дебат „Червената къща”. Спектакълът е антиутопична хорър приказка по „Животът е сън“ на Педро Калдерон де ла Барка.

За осми пореден път Националният дарителски фонд „13 века България“ ще връчи на 09 май Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“. Събитието ще се проведе в Литературен клуб „Перото“ между 18:00 и 21:00 часа.

На 9 май от 19:30 часа в кино „Люмиер Лидл“ ще има прожекция на документалния филмов проект Invisible Strings /Невидими нишки/. Филмът е заснет в повече от 20 държави из целия свят, търсейки взаимовръзката между всикчи нас и връзката ни със Земята.

/10 май – петък/

Колегиум Частна Психиатрия организира двудневна (10 и 11 май) научна конференция по психиатрия и клинична психология на тема „Властта“. Събитието ще се проведе от 09:00 часа в зали 10, 3.1 и 3.2 на НДК.

На 10 и 11 май в зала 6 на НДК ще се състои световно изложение за вина Discover.VINO World 2019. В петък /10 май/ винената обиколка започва от 13:00 часа, а в събота /11 май/ – от 11:00 часа. Discover.VINO ще предложи дегустации на над 500 вина от всички винарски региони, от всички ценови категории и стилове.

От 09 до 21 маи? в София се провежда ангажирана, активна, но и неполитическа предизборна кампания: 12-тото издание на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик”. В сгъстения политически дневен ред „Антистатик” издига #ГласЗаТанц! Глас „ЗA“ изкуството – като измерение, което не просто познава в дълбочина миналото и разбира линиите на настоящето, но умее и да създава бъдеще. На 10 май от 19:30 часа в ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс гостува Манюел Рок (Канада) със солото „Bang Bang“. Водещата тема в пърформанса е съпротивата, като Манюел Рок поставя „себе си в ситуация на своеобразно камикадзе“, изпълнявайки хореографска партитура, която е пълно изпитание за издръжливостта му.

В кино „Люмиер Лидл“ от 19:00 часа НБУ организира гала концерт на ХХ майсторски клас на Милчо Левиев и Вики Алмазиду.

На 10 и 11 май Литературен клуб „Перото“ ще посрещне Академията за иновации 2019. В петък (10 май) началният час на събитието е 8:30, а в събота (11 май) 11:30 часа.

/11 май – събота/

В събота 11 май от 20:00 часа Камен Донев ще завладее публиката в зала 1 на НДК с моноспектакъла си "Възгледите на един учител за народното творчество". Със своето неповторимо чувство за хумор, той успява да засегне както причини, за които можем да се гордеем с народността си, така и проблеми, пропили се до най-дълбоките слоеве на обществото ни. Специално внимание заслужават българските народни песни и танци. Вплитайки ги умело в сюжета на спектакъла, като един истински учител, Камен Донев дава нагледен урок по български фолклор.

На 11 май от 19:00 часа в Театър „Азарян“ е време за любов, крайности и нужда от признание с „Третият танц“ на Нив Шайнфелд и Орен Лаор (Израел), част от фестивала Антистатик. Музиката на Малер, цветя и касетофон, от който звучат популярни балади – представлението се потапя сред тези романтични образи (и клишета), за да разкрие изначалните човешки потребности, от които те произлизат, преди да се превърнат в символи.

Асоциация на студентите медици в България организира конгрес в Литературен клуб „Перото“ на 11 май между 20:00 и 22:00 часа.

Национален фолклорен фестивал „Магията на хорото“ ще се проведе на 11 май 2019 г. в кино „Люмиер Лидл“. Начален час на събитието, с вход свободен, е 09.00ч. и ще продължи до 15:00 ч. „Магията на хорото“ цели да даде възможност за изява на всички групи, които се стремят да запазят и популяризират уникалността на българското фолклорно танцово изкуство, като се представят със своите изпълнения в рамките на фестивалната програма.

Отново в кино „Люмиер Лидл“ от 19:00 часа танцова формация „СОФИСТИК-ЖИВО“ ще чества 35 години с концерт-спектакъл „35х365“.

/12 май – неделя/

Постановката КОРАБЪТ НОЩ ви предлага да последвате една от най-енигматичните и значими авторки на 20-и век – Маргьорит Дюрас. Откровенията й за любовта и желанието минават познатите ни граници, привличат и стряскат едновременно. Опит да преминат своите граници правят и актрисите Цветана Манева, Татяна Лолова, Петя Силянова и Пламена Гетова. Спектакълът Ви очаква на 12 май в Театър Азарян, НДК от 19:00 ч.

На 12 май от 19:30 часа в ДНК гостува Пол Пи (Бразилия/Франция) със солото „ECCE (H)OMO” (знаменитата латинска фраза „Това е човекът!“), което се занимава с механизмите и възможностите за предаване и продължаване на танцовото наследство.

В кино „Люмиер Лидл“ са предвидени две прожекции за неделя 12 май: „Бягай“ от 17:00 часа и „Бернини разказва Бернини“ от 19:00 часа.

/13 май – понеделник/

От 13 до 19 май любителите на бриджа от цял свят ще имат възможността да участват в София Бридж Фестивал, който ще се проведе в зала 9 на НДК. В рамките на една седмица ще се проведат турнири в три различни категории. Желаещите да бъдат част от събитието трябва предварително да се регистрират на https://bg.sofiabridgefestival.com/.

„Аз, Сизиф“ очаква своята публика на 13 май от 19:00 часа в Театър Азарян. Спектакълът е с участието на невероятния Стоян Дойчев, текстът се изпълнява от Леонид Йовчев, режисура и драматургия – Веселка Кунчева. „Аз, Сизиф” изследва пътя на непрекъснатото завръщане на Човека към себе си.

Книгата „Отворени възможности“ на Цвета Делчева ще бъде представена на 13 май (понеделник) от 19:00 часа в Литературен клуб „Перото“.

В понеделник 13 май е предвидена прожекция на филма „Бягай“ в кино „Люмиер Лидл“ от 19:00 часа.

/14 май – вторник/

И тази година България ще бъде домакин на събитието Webit Festival, на което над 10 000 посетители от над 110 държави правят бизнес и сверяват часовниците си с последните технологии. На 14 и 15 май бъдещето на киберсигурността, образованието, градовете, медиите, маркетинга и рекламата, медицината, отбраната, парите и финансовите технологии, климатичните промени и човечеството във века на изкуствения интелект ще бъдат дискутирани от едни от най-големите умове на света в рамките на 15 събития под покрива на Webit в и пред НДК.

На 14 май от 19:30 часа в кино „Люмиер Лидл“ ще има прожекция на документалния филмов проект Invisible Strings /Невидими нишки/. Филмът е заснет в повече от 20 държави из целия свят, търсейки взаимовръзката между всикчи нас и връзката ни със Земята.

/15 май – сряда/

„Някъде там и някъде тук“ на Соня Преград и Ана Крайтмейер (Хърватия) е представление, породено „от паниката, която изпитваме, но не разбираме; от тревогата на света, който живее на ръба…“, както споделят авторите му. Те се качват на сцената на ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс на 15 май в 19:30 часа, за да изживеят своята радикална среща в танца.

Документалният български филм „Формулата на Тео“ ще може да гледате в кино „Люмиер Лидл“ в сряда - 15 май от 19:30 часа.

/16 май – четвъртък/

Интернационалната мюзикъл сензация “The best of ANDREW LLOYD WEBBER“ гостува за първи път в България на 16 май от 20:00 часа в зала 1 на НДК. Концертът представя емблематична част от творчеството на най-значимия мюзикъл композитор на всички времена - „Котките“, „Фантомът на операта“, „Евита“ и "Исус Христос Суперзвезда“. Към изючителните гласове от Уебъровите мюзикъли Ингве Гасой Ромдал (Норвегия), Саша Кребс (Германия), Шарлоте Хайнке (Германия), Беатрикс Райтерер (Италия) и Люси Дяковска (България) се присъединяват Софийската и Плевенската филхармония, както и Националния филхармоничен хор, за да разкажат историите, от които целият свят настръхва. Ромдал, Кребс, Хайнке и Райтерер имат стотици представления в кариерата си, които ги свързват пряко с музиката и персонажите на английския гений.

127 СУ „Иван Н. Денкоглу“ ще чества 180 години с концерт в зала 3 на НДК на 16 май от 18:00 часа.

На 16 и 17 май в зала 7 на НДК ще се състои среща на министерско ниво в рамките на Българското председателство на Съвета на министрите на културата от Югоизточна Европа.

В четвъртък 16 май между 19:00 и 21:00 часа в Литературен клуб „Перото“ ще се състои церемония по връчване на PR Приз в ежегодния конкурс на БДВО.

/17 май – петък/

От 17 до 19 май ще се проведе традиционният Хенд Мейд Фест в НДК. Сегашното издание на най-мащабното изложение за ръчно правени неща ще е с код ЛЯТО. 150 автори ще Ви очакват петък, събота и неделя от 10:00 до 20:00 часа.

В зала 6 на НДК на 17 и 18 май от 09:00 до 20:00 часа ще се състои двудневна конференция „Balkan Ruby”. Събитието се провежда за втора поредна година и е посветено на скъпоценния камък рубин и новите технологии. Конференцията цели фирми и разработчици от цяла Европа да посетят Балканския регион, за да обменят опит и идеи.

В петък (17 май) от 19:00 часа в Театър Азарян, сцена Backstage, режисьорът Неда Соколовска и актьорите Василия Дребова, Георги Налджиев и Петко Каменов ще представят различни начини на виртуалното общуване в спектакъла „Сбогом, Йохан Райс!“.

На 17 май от 19:30 в ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс ще може да бъде видян новият спектакъл на Марион Дърова - „HATING MACHINE“. „Машината за омраза“ работи по-добре на бързи обороти, за да няма време за мислене.

ДГ „Малкият принц“ организира концерт на 17 май в кино „Люмиер Лидл“.

/18 май – събота/

В зала 7 на НДК ще бъде представена книгата „Приключенията на Мая в търсене на Дървото на живота“.

В Театър Азарян – сцена Backstage на 18 май от 18:30 часа публиката ще може да гледа спектакъла „Животът е сън“, който бе удостоен с две награди ИКАР 2019 – за водеща мъжка роля на Боян Арсов и за дебют на режисьора Дина Маркова. Представлението е продукция на Театър ЗОНГ и Център за култура и дебат „Червената къща”. Спектакълът е антиутопична хорър приказка по „Животът е сън“ на Педро Калдерон де ла Барка.

На 18 май в 19:30 часа в ДНК е вероятно да видим „святкащи очички, които гледат непристойно, уста, която хапе и издава смущаващи звуци, малко танц на една въображаема котка, ритащ крак на робот“ и едно чудовищно тяло, което ще се изгради пред нас в реално време, защото към това се стреми хореографията на Зринка Ужбинец (Хърватия/Германия) в представлението „EXPLODED GOO“, част от фестивала Антистатик.

Два концерта на учениците на Music Play ще се състоят на 18 май в Литературен клуб „Перото“. Концертите са с начален час 11:00 и 14:00 и са затворено за външни посетители.

/19 май – неделя/

„Кралят Елен” – трaгикомична театрална приказка в три действия по Карло Гоци ще можете да гледате на 19 май от 18:30 часа в Театър Азарян. Сценична версия и постановка са дело на Анастасия Събева.

Режисьорският спектакъл на Ани Васева – „Пътуване към Ада“ ви очаква на 19 май от 19:30 часа в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс. Спектакъл разказва за еуфорията от освобождаването на формите и желанията. За пространство без време.

Концерт на учениците на Music Play ще се проведе и на 19 май в Литературен клуб „Перото“ от 11:00 до 14:00 часа.

/20 май – понеделник/

Понеделник (20 май) от 19:30 часа в ДНК научаваме, защо „Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах че е понеделник“ с дуото HARTMANNMUELLER (Германия). Симон Хартман и Даниел Ернесто Мюлер формират своя творчески тандем през 2011 г., а днес биват определяни като едни най-интересните и оригинални танцови артисти от северно-германската столица на танца Дюселдорф. Предисторията на представлението включва експерименти, с които те разучават похвати за консервация на собствената си плът. На сцената пък достигат до знаковия образ на Хамлет, за да го разгледат от една необичайна, съвременна перспектива.

/21 май – вторник/

На 21 май в зала 1 на НДК от 20:00 часа ще се проведе празничният концерт-спектакъл „БЪЛГАРИЯ – ЗЕМЯ БЛАГОСЛОВЕНА“ по случай Денят на българската просвета, култура и славянска писменост. Публиката ще се докосне до митовете, легендите и историята на Земята на българите, използвайки магията на музиката, танците и изключителните достижения на най-великите български поети и писатели, като специално внимание ще се обърне на големия Йордан Радичков.

Във вторник, 21 май, ще се състои годишен концерт на ЧОУ „Св. София“ в зала 2 на НДК.

SOS детски селища организира двудневна конференция /21 и 22 май/ в зали 7 и 9 на НДК.

Артистичната програма на 12-тото издание на „Антистатик“ #ГласЗаТанц завършва празнично на 21 май в 19:30 часа с пърформанса на Урош Каурин и Томаж Гром / Via Negativa (Словения) „Тази вечер празнувам“ отново в ДНК. Заглавието идва от песента „Tonight I celebrate my love for you“ („Тази вечер празнувам любовта си към теб“ на Майкъл Масър и Джери Гофин) и изпълнявайки нея, както и поредица от други популярни хитове, артистите се обясняват в любов на публиката.

На 21 май от 09:30 до 11:30 в Литературен клуб „Перото“ ще има затворено събитие.

В кино „Люмиер Лидл“ от 19:00 часа на 21 май ще се проведе концерт на НЧ „Петър Берон 1926“.

/22 май – сряда/

Хитовият спектакъл „Чамкория“ ще може да бъде видян отново на сцената на Театър Азарян на 22 май от 19:30 часа. Моноспектакълът на Захари Бахаров по едноименния роман на Милен Русков „Чамкория“, режисиран от Явор Гърдев, се превърна в театрално събитие за родната сцена.

В сряда (22 май) между 18:30 и 20:30 в Литературен клуб „Перото“ ще бъде представена книгата на Тошко Савов „Пътят към теб“.

Годишен концерт на НЧ „Витоша“ и 5-то ОУ „Иван Вазов“ ще се състои на 22 май в кино „Люмиер Лидл“.

/23 май –четвъртък/

Национален учебен комплекс по култура – Горна баня организира концерт в зала 1 на НДК на 23 май от 18:30 часа.

В четвъртък (23 май) от 18:30 до 20:30 ще се проведе поредната благотворителна инициатива за събиране на книги на младия Кирил Балдев в Литературен клуб „Перото“.

/24 май –петък/

За втора поредна година Национален дворец на културата ще отбележи Деня на българската просвета, култура и славянската писменост – 24 май с празник на буквите на открито. Богата празнична културна програма очаква всички софиянци и гости на столицата.

На 24 май в кино „Люмиер Лидл“ ще се състои концерт на Sherman и госпел хора The Ingramettes.

/25 май –събота/

Новото заглавие от програмата на „Мигриращото тяло“ – „ETERNAL & PURE“ – ще може да гледате на 25 май от 19:30 часа в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс.

/27 май –понеделник/

Спектакълът „Цикадите“ ще можете да гледате на 27 май (понеделник) от 19:00 часа в Театър Азарян. Една история за мъжкото и женското начало, за несломимата любовна хватка между двама души. Всичко ги разделя и всичко ги събира. За любовта като машина на времето и митичен сблъсък между мъжа и жената. Желание да се бориш за непостижимото срещу желание да рискуваш, скачайки в неизвестното. Сблъсък на живот и смърт. Емоционално срещу рационално. Тяло срещу тяло. Да се довериш на съдбата, или да си поемеш въздух, и да се откъснеш напред?

Спектакълът „ТОТАЛНА ЩЕТА“ ви очаква на 25 май от 19:30 в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс. Леонид Йовчев и Галя Костадинова ще ви разкажат за щетата, която си нанасяме, живеейки.

На 27 май в Енергиен център на НДК издателство „Сиела“ организира среща със съвременния руски писател Дмитрий Глуховски.

/28 май –вторник/

От 28 май до 2 юни НДК ще бъде домакин на Пролетния базар на книгата и Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи.

В Театър Азарян – сцена Backstage на 28 май от 18:30 часа публиката ще може да гледа премиерния спектакъл „Косвени щети“. Представлението на талантливата режисьорка Максима Боева е по книгата на носителката на Нобелова награда за литература Светлана Алексиевич - „Войната не е с лице на жена”. Във време на война, жените говорят за борбата да създадеш свой нов бит във всекидневие, което е противно на женската им природа и на изградения им светоглед. Възможно ли е обаче в свят на убийства да съхранят и „женското” в себе си?

Същата вечер, отново в Театър Азарян, но от 20:00 часа ще може да се насладите на моноспектакъла на Димо Стоянов „Кой прибира сутрин звездите?“. Под режисурата на Мария Банова и с помощта на Иван Велков (китари), Христо Михалков (бас) и Мартин Профиров (барабани), Димо ще преведе публиката през различните етапи от живота си. Представлението е изградено от шест монолога, в чиито теми всеки може да припознае част от себе си – за детството, самотата, славата, любовта и магията да си родител.

На 28 май в Литературен клуб „Перото“ ще се проведе затворено събитие между 16:00 и 21:00 часа.

/29 май –сряда/

В зали 3 и 3.1 на НДК ще се състои двудневна /29 и 30 май/ международна туристическа и хотелска конференция.

Поредното годишно издание на инициативата „Лекарите, на които вярваме“ на „24 часа“ ще се проведе на 29 май в зала 6 на НДК.

„NATURA MORTA“ – пърформанс на Младен Алексиев очаква своята публика в сряда (29 май) от 19:30 часа в ДНК.

/30 май –четвъртък/

Дует РИТОН се завръща на сцената на зала 1 на НДК с концерта „Чакаме Ви с любов“. На 30 май от 20:00 часа публиката ще има възможността да чуе едни от най-обичаните си песни, да се потопи в стилна сценография и богато светлинно шоу.

SHARE София Архитектура и инженеринг форум ще сестои на 30 май в зали 8 и 9 на НДК.

/31 май –петък/

Рок легендата Стив Хакет ще посети България на 31 май. В зала 1 на НДК от 20:00 часа българските почитатели ще имат изключителната възможност да чуят на живо едни от най-големите хитове на Genesis, както и песни от соловите албуми на музиканта.

Националният дворец на културата продължава линията на силни класически концерти с висок професионален стандарт и тази година. През май и юни ще се състоят три клавирни рецитала със заглавие „Майстори на пианото“ на утвърдените пианисти, концертиращи по целия свят: Марко Теца (Италия), Сергей Редкин (Русия) и Иван Янъков (България). На 31 май публиката ще може да се докосне до музиката на виртуозния пианист Марко Теца от 19:00 часа в кино „Люмиер Лидл“.

В петък (31 май) в Литературен клуб „Перото“ от 09:00 до 16:00 часа ще се проведе конференция на тема „Дезинформацията и фалшивите новини в навечерието на европейските избори“.

Отново в Литературен клуб „Перото“между 18:00 и 20:00 часа ще бъде представена книгата „Популационна генетика на българите, основоположници на европейскага цивилизация“.