Стормзи оглави британската класация за сингли

Грайм певецът Стормзи оглави за първи път британската класация за сингли, като не само измести суперзвездата Тейлър Суифт, но и подобри рекорд на Дрейк, съобщи Ройтерс.

Комбинираните продажби от хита "Vossi Bop" на Стормзи за първата седмица са 94 500. Той е стриймван 12,7 милиона пъти - седмичен рекорд за рапър във Великобритания, който подобри постижението на Дрейк с "In My Feelings" с два милиона, предаде БТА.

Стормзи благодари на феновете си. "Наистина, за първи път в живота си останах без думи", заяви той.

Водачът в класацията от миналата седмица Лил Нас Екс слезе на второ място с "Old Town Road". "ME!" на Тейлър Суифт и Брендън Ури зае едва третото място.

Американката Пинк оглави британската класация за албуми с "Hurts2B Human". На второ място е групата "Кетфиш анд дъ ботълмен" с "Balance". Албумът на Били Айлиш "When We All Fall Asleep Where Do We Go?" слезе на трето място.