Певицата Пинк оглави класацията на "Билборд" за албуми

Певицата Пинк за трети път в кариерата си оглави престижната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието, цитирано от БТА.

По данни на Нилсен Мюзик от новия албум "Hurts 2B Human" на Пинк за периода на отчитане са продадени 115 000 еквивалентни единици, които й отреждат първенството. Изпълнителката успя да покори седмичния чарт и с предишните си два албума - "Beautiful Trauma" (2017) и "The Truth About Love" (2012).

Второ място в класацията заемат "Хилсонг юнайтед" със 107 000 продадени единици от албума "People". Следва рапърът Скулбой Кю с 81 000 продадени единици от тавата "Crash Talk".

Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми се допълва от певицата Били Айлиш с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (76 000 продадени единици) и певеца и автор на песни Калид с "Free Spirit" (58 000 продадени единици).

В класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли за пета поредна седмица начело е рапърът Лил Нас Екс с ремикса на дебютното си парче "Old Town Road", записан в сътрудничество с изпълнителя на оригиналната песен Били Рей Сайръс.

Следващата позиция, отбелязвайки най-големия скок в 60-годишната история на чарта - от стотно до второ място, заема певицата Тейлър Суифт със сингъла "ME!", записан в сътрудничество с вокала на групата "Паник ет дъ диско" Брендън Ури. На трето място е рапърът Пост Малоун със самостоятелното си парче "Wow".

Челната петица в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли се допълва от "Джонас брадърс" със "Sucker" и Пост Малоун с парчето "Sunflower", записано съвместно със Суа Ли.