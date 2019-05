Екшъни от студио “Даеш”: естетика на ужаса

Пропагандните видеа на “Ислямска държава” се отличават с професионализъм, добра режисура и ярки цветове, които обикновено характеризират западните тв сериали и развлекателни филми

Редица режисьори и киноведи, привлечени от високото качество на репортажите и филмите на “Ислямска държава”, им посвещават анализите си. За разлика от другите екстремистки ислямски организации тя се отличава с това, че полага много усилия да привлече в редиците си американски и европейски професионални режисьори.

Миналата година немското списание “Шпигел” публикува видеорепортаж за режисьор, който дълги години е работил в Холивуд, а впоследствие се прекръства на Абдул Рахман Ал Америки - Американеца. Пред изданието той признава, че е впечатлен от качеството на филмите, създадени за ИДИЛ, и затова е сменил името си и е решил да работи за организацията.

Базираната в Лондон фондация “Куилиам”, която развива дейности против екстремизма, смята, че във върховата си фаза ИДИЛ е

бълвал по 900

рекламни продукта

месечно

Според френския експерт Франсоа Бернар Хейг филмите на това терористично “студио” се отличават с професионализъм, добра режисура и ярки цветове, които обикновено характеризират западните телевизионни сериали и развлекателни филми. Един от най-известните видеозаписи показва как в окръг Ниневия протича екзекуцията на 16 души, обвинени в шпиониране. На неверниците. Самата екзекуция е ужасяващ спектакъл - пленниците са удавени чрез потапяне във вода на желязната клетка, в която са затворени. Други екзекуции са извършени чрез пряко попадение на антитанкова ракета в автомобил, в който са натъпкани жертвите на джихадистите. Трети показват обезглавени чрез взривяване на пояс с експлозиви, стегнат около врата на жертвите.

Няма съмнение, че “Даеш” се отличават с особена изобретателност при разпространяването в интернет и социалните мрежи на кадри с изтезания. Въпросът е каква е причината за подобно безумие? Него си задават антрополозите при изучаването на човешката природа и изворите на жестокото и варварско поведение. Професорката в Харвардския университет Илейн Скери писа в книгата си “Болезненото тяло” за трансформацията на истинската болка във въображаема сила. В исторически план тя напомня, че през Средновековието мястото, където се е демонстрирала подобна сила, е било популярно сборище, наподобяващо днешния театър. Както твърди Скери, “не е случайно, че тогава помещението, в което са се извършвали екзекуциите, се е наричало “стаята на урожая”. Същото се наблюдава и сега във Филипините. В Южен Виетнам така се наричат кинозалите, а в Чили това помещение се нарича “театър на сините светлини”. В публикуваната си през 1975 г. книга “Цензурата и преследването” Мишел Фуко проследява появата на затворите и наказанията в миналото, които сега са свойствени за “Ислямска държава”. Според него тогава хората е трябвало сами да изживеят наказанието на престъпниците и да почувстват страха, да бъдат свидетели и част от него. До края на XVIII век жестоките екзекуции са били широко разпространени в Европа. Бавното и мъчително умъртвяване е било неразделна част от колективния театър. Според Фуко едва по времето на Френската революция се е наложила гилотината, считана за хуманно средство, което е гарантирало бърза смърт.

Екшън с истински

персонажи

В много от видеофилмите, разпостранявани от “Даеш” в социалните мрежи, се съдържат надписи и словосъчетания с думата “джихад”. “Ислямска държава” рекламира световна компания за спортно облекло с мото “Призив към джихад”. Популярна компютърна игра за подрастващи се нарича “Призив към дълга”. По такъв начин пропагандата на “Даеш” използва развлекателната индустрия, за да достигне до възможно най-широк кръг потребители. Според германския режисьор Брент Цвиич, за да бъде разбрана как работи пропагандата на терористичната организация, трябва да се обърне особено внимание на детайлите. По такъв начин ще стане ясно, че подобен вид пропаганда носи в себе си много от посланията, характерни за популярните филми, предназначени за масовия зрител, както и тези на електронните игри. Писателят Дейвид Игнатиус отбелязва “странния микс от архаика и модернизъм, характерни за съвременното възкресяване на мъченията от типа на публичните екзекуции от страна на “Даеш”. Според “Брукингс инститюшън” “Ислямска държава” се е вдъхновявала при създаването на своята видеопродукция от електронни игри от типа на Call of Duty, Grand Theft Auto и Mortal Kombat.

Друг източник, от който “Даеш” са заимствали похвати в продукцията си, е Холивуд. Видеофилмите на терористите съдържат редица заемки от екшъните и от други жанрове, произвеждани във филмовата Мека. Особен обект на подражание е сериалът “Карай да върви” (Let's go). В продукцията на “Даеш” се призовават младежи от европейски и други западни държави да се сражават в Ирак и Сирия в името на “чистия ислямски халифат”. Както отбелязва британският “Таймс”, видеоклиповете на “Даеш” с дължина около 5 минути използват редица кинематографски похвати от типа на бързото редуване на фрапиращи кадри, изобразяващи насилие, придружено с ритмична музика, с която се привлича вниманието на зрителя и той става лесен обект на излъчваното послание. Аналитичен текст във френското теоретично списание Esprit обръща внимание, че “образът на терора, създаден от “Даеш”, не е предназначен за зрители като мен, въпреки че съм обект на терористите; той ме атакува и ме тероризира, т.е. целта не е да видя тези кадри и да ги съпреживея, обратното - те ме вкарват в кошмари”. Според него заснемането на екзекуцията на пленения йордански летец чрез публичното му изгаряне в клетката, в която бе затворен, копира до голяма степен сцената от филма на Ингмар Бергман “Персона”(1967 г.) , в която Лив Улман наблюдава как изгаря будистки монах.

Маратон на ужаса

Докога “Даеш” ще продължава да бълва подобни нечовешки зрелища? Според Де Белшан чрез тях терористите се стремят да всяват постоянен ужас и терор. Той отбелязва и голямата разлика между натрапваните в интернет видеоклипове с екзекуции, от една страна, и кадрите от затвора в Абу Грейб, Багдад, където надзирателите се забавляват с мъченията и униженията на затворниците, от друга. Очевидно е, че във втория случай записите и фотосите не са били заснети за широката публика, а са били предназначени за тесен кръг “ценители”, но впоследствие са изтекли в медиите.

Видеопропагандата на “Даеш” апелира преди всичко към емоциите, а не към интелекта на зрителя. Според цитирания експерт Цвиич идеологията все още играе ключова роля в това отношение. Същевременно джихадистите отделят не по-малко внимание и върху естетическите измерения на пропагандата. С това те целят да постигнат най-голямо въздействие върху потенциалните симпатизанти на своята кауза. Както се твърди в доклад на “Брукингс инститюшън”, “Даеш” директно прави заемки от филми от типа на “Матрицата” и “Американски снайперист”, с което търси максимален ефект върху аудиторията.

Изводът, който може да се направи, е, че стилът “Даеш” в пропагандната сфера, илюстриран от нейната телевизионна и кинопродукция, както и в съдържателно отношение, е в пълен дисонанс с този на първите джихадистки лидери и преди всичко тези на “Ал-Кайда”, които акцентираха върху писмените послания, разпространението на джихадистки книги и статии, както и провеждането на религиозни беседи в опита си да формират общественото мнение и мислене по определени теологични въпроси. Според кинематографа Чарлс Лисни никоя друга екстремистка организация не може да се мери с уменията на “Даеш” в сферата на електронните комуникации и съвременната реклама. За последната е характерно апелирането към света на представите чрез използването на видеоклипове, възхваляващи бойните подвизи на джихадистите. Същият автор обръща внимание в интервю пред британския “Дейли мейл”, че “Даеш” активно използва във фейсбук и туитър хаштага “Послание от ИДИЛ до нас” (A message from ISIS to us).

По-голямата част от пропагандните видеофилми и рекламни клипове на джихадистите от “Даеш” се отличават с професионалното си майсторство, което отдава по-голямо значение на формата, отколкото на съдържанието. Изображенията на загиналите под отломките на сградите деца и на изнасилените жени са предназначени да предизвикат вътрешен гняв и негодувание у зрителя. Това се превръща и в подбуда младите хора да отидат да се сражават в Сирия и Ирак или да се превърнат в т. нар. вълци единаци, за да защитят невинните граждани от врага и от глада. Посланието е директен въпрос: къде си ти във всичко това? Нима нямаш задължението и религиозния дълг да защитиш тези хора, тяхната сигурност и мирно съществувание?

Диаметрално други са пропагандните видеоматериали, които пък насърчават варварските инстинкти - обезглавяванията и другите екзекуции. Те са предназначени за хора със садистични наклонности и жестоки инстинкти. Спрямо тях посланието е: елате при нас и ще може да участвате в тези изпълнения.