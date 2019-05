Стормзи запази челната си позиция в британската класация за сингли

Грайм изпълнителят Стормзи за втора поредна седмица е начело в британската класация за сингли, съобщава сайтът на официалната компания, която следи продажбите.

Стормзи запазва първенството си със сингъла "Vossi Bop" с 11 милиона индивидуални стрийминга за периода на отчитане. Миналата седмица 25-годишният изпълнител оглави чарта с нов седмичен рекорд за рапър - 12,7 милиона стрийминга, подобрявайки досегашното постижение на Дрейк с "In My Feelings", предава БТА.

На второ място в класацията за сингли е рапърът Лил Нас Екс с парчето "Old Town Road".

Следващите две позиции се заемат от шотландския певец и автор на песни Луис Капалди съответно със "Someone You Loved" и "Hold Me While You Wait".

Челната петица в чарта се допълва от певицата Били Айлиш с парчето "Bad Guy".

В британската класация за албуми за втора поредна седмица начело е певицата от САЩ Пинк с "Hurts 2B Human".

Второ място заема групата "Вемпайър уикенд" с тавата

"Father Of The Bride", следвана от Били Айлиш с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Челната петица в албумната класация се допълва от пънк рокаджиите "Франк Картър енд дъ Ратълснейкс" с

"End Of Suffering" и саундтрака към филма "Най-великият шоумен".