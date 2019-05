Българка влезе в историята на британската музика

Рене Зелеуегър пее "Somewhere over the rainbow" във филма "Джуди" (Видео) Актрисата и носителка на "Оскар" Рене Зелуегър е почти неузнаваема като Джуди Гарланд в първия трейлър от филма "Джуди", проследяващ последната година от живота на холивудската екранна икона,