Сериалът "Убивайки Ийв" е големият победител на наградите БАФТА (Видео)

Сериалът "Убивайки Ийв" бе обявен за най-добра драма на церемонията по връчването на телевизионните награди БАФТА в Лондон, съобщиха ЮПИ и WENN (Уърлд ентъртейнмънт нюз нетуърк).

Участващите в същия сериал Джоди Комър и Фиона Шоу спечелиха отличията съответно за най-добра актриса и най-добра актриса в поддържаща роля.

Екшън драмата, в която се говори агенти на МИ-6, тръгнали по следите на убиец, спечели също призовете за оригинална музика и звук, информира БТА.

"Патрик Мелроуз" бе избран за най-добър мини сериал, а участващият в него Бенедикт Къмбърбъч - за най-добър актьор. "Патрик Мелроуз" получи също отличието за най-добър сценарий в категорията драма.

Стивън Фриърс грабна статуетката за най-добър режисьор за сериала "Един много английски скандал", който спечели също отличията за костюми и най-добър актьор в поддържаща роля - Бен Уишоу.

"Вечната Сали" получи наградата за най-добра комедия, докато Джесика Хайнс спечели приза за най-добра актриса в комедия за "There She Goes", а отличието за най-добър актьор в комедия бе връчено на Стив Пембъртън за "Зад врата номер 9".

Международната награда БАФТА бе присъдена на сериала "Наследници".