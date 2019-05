Световният елит в киното се събира за откриващия се утре кинофестивал в Кан

След свързаната с Нетфликс полемика през 2017 г. и движението #Аз също миналата година, вниманието на тазгодишното издание на кинофестивала в Кан, което се открива утре, ще бъде фокусирано върху редица знаменитости, сред които Куентин Тарантино, предаде Франс прес.

Режисьорите Педро Алмодовар, Терънс Малик, Селин Шиама, Арно Деплешен, Ксавие Долан и Кен Лоуч, актьорите Леонардо ди Каприо, Брад Пит, Леа Сейду, Изабел Юпер, Ален Делон и Бил Мъри, певците Елтън Джон, Иги Поп, Том Уейтс, футболистът Диего Марадона ще минат по червения килим на кинофестивала от 14 до 25 май.

Преди две години на феста възникнаха дебати за наличието на филми на Нетфликс в конкурсната програма. Миналогодишното му издание пък бе белязано от движението #Аз също - 82 жени протестираха мълчаливо в Кан. Тазгодишното му 72-ро издание е привлякло известни личности от света на киното, свързани по-специално с включените в конкурсната програма 21 филма. Те ще бъдат оценявани от жури, председателствано от мексиканския режисьор Алехандро Гонсалес Иняриту.

Куентин Тарантино ще покаже новия си филм "Имало едно време в Холивуд" с участието на Леонардо ди Каприо и Брад Пит. Филмът ще представи Лос Анджелис през 1969 г. посредством историята за бившата звезда в телевизионни уестърни Рик Далтън и неговия дубльор. Тарантино участва със свой филм в конкурсната програма в Кан 25 години след представянето на "Криминале".

Пет филма в конкурсната програма са заснети от режисьори, които вече са печелили една или две награди "Златната палма". Осемдесет и две годишният британски режисьор Кен Лоуч ще кандидатства за трета "Златна палма" с филма си "Sorry We Missed You", както и братята Люк и Жан-Пиер Дарден от Белгия с "Младият Ахмед". Френско-тунизийският режисьор Абделатиф Кешиш, който през 2013 г. спечели "Златната палма" с "Животът на Адел", ще се опита да повтори този успех с новия си филм "Мектуб, моя любов: Интермецо". Американският режисьор Терънс Малик ще се опита да направи същото с филма си "Скрит живот" 8 години след успеха на "Дървото на живота".

Тринадесет филма са заснети от режисьори, които вече са участвали в конкурсната програма в Кан. Сред тях са американецът Джим Джармуш, с чийто филм "Мъртвите не говорят" с участието на Бил Мъри, Адам Драйвър и Иги Поп ще бъде открит фестивалът, испанецът Педро Алмодовар, италианецът Марко Белокио, южнокореецът Бон Джун-хо, канадецът Ксавие Долан, палестинецът Елия Сюлейман, бразилецът Клебер Мендонса Фильо, французинът Арно Деплешен. Американските режисьори в конкурсната програма ще са четирима. Освен това четири режисьорки, сред които австрийката Джесика Хауснер, за пръв път ще участват със свои филми в надпреварата за отличията. Петнадесет филма на режисьорки са минали селекцията и ще бъдат представени на фестивала. Специална почит ще бъде отдадена на починалата през месец март френска режисьорка Аниес Варда.

Ален Делон ще получи почетна "Златна палма". Ще бъде показан филмът "Най-хубавите години от един живот" на Клод Льолуш с Жан-Луи Трентинян и Анук Еме - продължение на легендарния "Един мъж и една жена", който спечели "Златната палма" през 1966 г. Елтън Джон ще пристигне за представянето на биографичния филм за него "Рокетмен" на режисьора Декстър Флечър, а Боно от Ю Ту - за прожекцията на документален филм за борбата срещу СПИН.