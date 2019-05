Дни и нощи зад кулисите на кулисите на “Джудас Прийст” “Джудас Прийст”“Ал” от Уилям Уортън - блестящото продължение на класиката “Пилето”Религиозна ревност сее смърт

Историята на една от най-великите хевиметъл банди, разказана от нейния бивш китарист

Един от основателите на култовата хеви метъл група Judas Priest – Кей Кей Даунинг, e готов да ви отведе зад кулисите на метъл индустрията!

На български език вече могат да бъдат открити “Дни и нощи с “Джудас Прийст” (Judas Priest)”. Мемоарите на бившия китарист са написани в съавторство с журналиста Марк Еглинтън и разкриват шокиращата изповед на хеви метъл “свещеника” за създаването на една от емблематичните банди в историята на твърдата музика. (Името на групата идва от песента на Боб Дилън The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest, издава “Сиела”.)

В своите спомени Кей Кей Даунинг описва съперничеството, съдебните дела, скандалите, секса и наркотиците, насилието и най-вече свободата, които съпътстват пътя на групата. Откровен и обективен, той признава своите грешки, но и не спестява нищо нито на другите музиканти от бандата, нито на конкурентите от други групи като Iron Maiden.

От скандалните и забавни мемоари “Дни и нощи с “Джудас Прийст” ще научите повече за постоянните скандали около групата, за влизането на Дейв Холанд в затвора, за едно съдебно дело, което едва не слага край на съществуването на бандата, за напускането на редица музиканти, за взаимните нападки, раздори и разбира се – за последвалите събирания.

Кей Кей Даунинг припомня създаването на специфичното хевиметъл звучене, на хевиметъл стила на обличане, на самата идеология на твърдата музика.

В центъра на “Дни и нощи с “Джудас Прийст” е не друго, а самата музика - мощна, смела, мачкаща клишета и предразсъдъци, променяща светогледи и най-вече - заразяваща със свобода. Музика, натрупала своите грехове, но и защитник на надеждата.

“Ал” от Уилям Уортън - блестящото продължение на класиката “Пилето”

“Пилето” - една от най-обичаните и хвъркати истории, продължава с приключенията на “Ал”. Книгата мистерия в живота на художника Алберт Уилям Дю Ейме излиза за пръв път на български (ИК “Сиела”). Преводът е на Васил Велчев.

“Ал” е единствената книга на художника Алберт Уилям Дю Ейме (който пише под псевдонима Уилям Уортън), която до момента е била публикувана само на полски език и вероятно дори оригиналният ръкопис не е запазен. Абсолютното мълчание, в което появата ѝ е обвита, я превръща в още една от мистериите, които обграждат живота на един от най-великите американски писатели на XX и XXI век.

Историята на Ал – най-добрия приятел на трагичния герой на Уортън - продължава именно там, където пътят на Пилето приключва. С думите “Но си струва труда да се опита”.

И точно с това се заема Ал, след като се измъква от хватката на армията и военното безумие. Той купува армейски джип, пребоядисва го в предизвикателно жълто, нарича го Пеперудата и поема по безкрайните американски пътища, за да се опита да преодолее травмите си.

Обсебен от свободния живот на пеперудите, той жадува да ги опознае истински - точно както Пилето превръща в център на живота си канарчетата. Воден от порив към красивото и бягащ от спомена за целувката на смъртта, Ал намира спасение в рисуването, а съдбата го среща с човек, с когото да сподели мечтата си да свие гнездо далеч от хората и градовете.

Но възможно ли е бягството от оковите на реалността?

Приказка за какавидата, която успява да се освободи от пашкула на смъртта, “Ал” е блестящо продължение на “Пилето”, но и история със свое собствено очарование и страст към живота извън ограничаващия кафез на обществото. Книга, след която се лети по-лесно.

“Надявам се, че ще можем възможно най-дълго да се защитим от онова, което хората наричат реалност, и просто да се обичаме”, казва Ал.

Религиозна ревност сее смърт

“Мечът на бога” (ИК “Сиела”) от известния турски писател Ахмед Юмит е криминален трилър. Жертвата е пронизана с метален кръст, до нея има сребърна кадилница и отворена Библия. Християнската мистика обсебва турските разследващи - те са забъркани в сложна игра, свързана с древни вярвания и тайнствени секти. Наследството на векове религиозна ревност се преплита със сложната политическа обстановка в Турция през ХХ в. А кръвта тепърва ще се лее.

