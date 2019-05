Букмейкъри сочат Дънкан Лорънс от Холандия за победител на "Евровизия-2019"

Букмейкърите считат за фаворит за финала на тазгодишния конкурс "Евровизия-2019" представителя на Холандия Дънкан Лорънс, съобщава сайтът Юровижънуърлд.

Вероятността той да спечели надпреварата с песента "Arcade" е 43 процента. След него с голяма разлика се нареждат австралийката Кейт Милър-Хайдке с песента "Zero Gravity" /12%/ и шведът Джон Лендвик с композицията "Too Late For Love" /7%/. Швейцарецът Лука Хани с песента "She Got Me" букмейкърите поставиха на четвърта позиция, предава БТА.

Финалът на конкурса "Евровизия-2019" ще се проведе на 18 май в Изложбения център в Тел Авив.