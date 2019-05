Вижте събитията в НДК от 20 до 26 май

/20 май – понеделник/

Гледайте финалния епизод на „Игра на тронове“ на голям екран. Кинопрожекцията ще се проведе на 20 май от 19:00 часа в зала 1 на НДК. Събитието ще бъде с покани. Местата са ограничени.

Понеделник (20 май) от 19:30 часа в ДНК научаваме, защо „Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах че е понеделник“ с дуото HARTMANNMUELLER (Германия). Симон Хартман и Даниел Ернесто Мюлер формират своя творчески тандем през 2011 г., а днес биват определяни като едни най-интересните и оригинални танцови артисти от северно-германската столица на танца Дюселдорф. Предисторията на представлението включва експерименти, с които те разучават похвати за консервация на собствената си плът. На сцената пък достигат до знаковия образ на Хамлет, за да го разгледат от една необичайна, съвременна перспектива.

В Литературен клуб "Перото" на 20 май от 19:00 часа ще се състои дискусия на тема "Европа на нациите или европейска свръхнация?" въз основа на книгата „Европа и идеята за нация” на един от доайените на идеята за обединена Европа – големия испански философ, социолог и есеист Хосе Ортега-и-Гасет. В дискусията ще вземат участие проф. Лазар Копринаров, автор на предговора на книгата, проф. Александър Кьосев, водещия журналист на БНТ Бойко Василев и Тони Николов, философ и журналист. Събитието е с вход свободен.

В кино „Люмиер Лидл“ от 19:00 часа е предвидена прожекция на филма „Ага“.

/21 май – вторник/

На 21 май в зала 1 на НДК от 20:00 часа ще се проведе празничният концерт-спектакъл „БЪЛГАРИЯ – ЗЕМЯ БЛАГОСЛОВЕНА“ по случай Денят на българската просвета, култура и славянска писменост. Публиката ще се докосне до митовете, легендите и историята на Земята на българите, използвайки магията на музиката, танците и изключителните достижения на най-великите български поети и писатели, като специално внимание ще се обърне на големия Йордан Радичков.

Във вторник, 21 май, ще се състои годишен концерт на ЧОУ „Св. София“ в зала 2 на НДК от 17:00 часа.

SOS детски селища организира двудневна конференция /21 и 22 май/ в зали 7 и 9 на НДК. Във вторник, 21 май, събитието ще е от 08:00 до 20:00 в зала 7 и от 13:30 до 17:30 в зала 9 на НДК. Сряда, 22 май, конференцията ще протече само в зала 7 между 09:30 и 13:30.

Артистичната програма на 12-тото издание на „Антистатик“ #ГласЗаТанц завършва празнично на 21 май в 19:30 часа с пърформанса на Урош Каурин и Томаж Гром / Via Negativa (Словения) „Тази вечер празнувам“ отново в ДНК. Заглавието идва от песента „Tonight I celebrate my love for you“ („Тази вечер празнувам любовта си към теб“ на Майкъл Масър и Джери Гофин) и изпълнявайки нея, както и поредица от други популярни хитове, артистите се обясняват в любов на публиката.

В разгара на пролетта Литературен клуб „Перото“ подновява серията си концерти „Джаз в Перото”. Този път събитието ще протече под надслова „Спонтанна музика“ и ще е своеобразен микс от джаз импровизации, вдъхновени от късове поезия и отрязъци художествена литература. „Спонтанната музика” ще очаква своята публика на 21 май от 19:00 часа.

На 21 май от 09:30 до 11:30 в Литературен клуб „Перото“ ще има затворено събитие.

В кино „Люмиер Лидл“ от 19:00 часа на 21 май ще се проведе концерт на НЧ „Петър Берон 1926“.

/22 май – сряда/

Хитовият спектакъл „Чамкория“ ще може да бъде видян отново на сцената на Театър Азарян на 22 май от 19:30 часа. Моноспектакълът на Захари Бахаров по едноименния роман на Милен Русков „Чамкория“, режисиран от Явор Гърдев, се превърна в театрално събитие за родната сцена.

В сряда (22 май) между 18:30 и 20:30 в Литературен клуб „Перото“ ще бъде представена книгата на Тошко Савов „Пътят към теб“.

Годишен концерт на НЧ „Витоша“ и 5-то ОУ „Иван Вазов“ ще се състои на 22 май в кино „Люмиер Лидл“ от 18:00 до 21:00 часа.

/23 май –четвъртък/

Национален учебен комплекс по култура – Горна баня организира концерт в зала 1 на НДК на 23 май от 18:30 часа.

В четвъртък (23 май) от 11:00 до 12:30 ще се проведе поредната благотворителна инициатива за събиране на книги на младия Кирил Балдев в Литературен клуб „Перото“.

В кино „Люмиер Лидл“ на 23 май от 19:00 часа е предвидена прожекция на филма „Уют“.

/24 май –петък/

На 24 май от 17:00 часа на Лятна сцена НДК ще започне превърналият се вече в традиционен и обичан от столичани и гости „Празник на буквите“. Той се организира от НДК, Столична община и Българското национално радио и е специален жест към софиянци по повод Празника на славянската писменост и българската култура. В събитието тази година ще се включат Софийският духов оркестър с диригент Васил Делиев, Джаз формация „София“ с Яна Чакалска, Нели Рангелова, Биг Бендът към Национално музикално училище „Любомир Пипков“, вокална група „Радиодеца“ към БНР, Оркестър за народна музика на БНР с диригент Димитър Христов.

Посолството на САЩ в България организира концерт на Шърман Холмс и госпъл хора „Легендарните Инграметс“ на 24 май в кино „Люмиер Лидл“. Събитието ще се проведе от 18:00 часа и е с вход свободен.

/25 май –събота/

Новото заглавие от програмата на „Мигриращото тяло“ – „ETERNAL & PURE“ – ще може да гледате на 25 май от 19:30 часа в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс.

На 25 май от 19:00 часа ще има прожекция на филма "Густав Климт и Егон Шиле: Ерос и Психея" в кино „Люмиер Лидл“.

/26 май –неделя/

В кино „Люмиер Лидл“ на 26 май от 19:00 часа ще се състои прожекция на филма „Рафаело – Властелинът на изкуствата“.