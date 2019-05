Рапърът Лоджик оглави класацията на "Билборд" за албуми

Рапърът Лоджик оглави класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми с "Confessions of a Dangerous Mind", съобщи сайтът на изданието.

Това е третият албум на Лоджик, който оглавява престижната класация. За една седмица от него са продадени 80 000 еквивалентни единици. Лоджик е оглавявал класацията Топ 200 и с албумите си "Bobby Tarantino II" (2018 г.) и "Everybody" (2017 г.). Той дебютира в нея 2014 г. с "Under Pressure", който достигна четвърто място, предава БТА.

На второто място в класацията на "Билборд" за албуми остана Били Айлиш с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", от който са продадени 68 000 еквивалентни албумни единици. Трети е Калид с "Free Spirit".

Сами Хейгър и групата "Съркъл" дебютираха на четвърто място със "Space Between". Това е първият солов албум на Сами Хейгър в топ 10 на класацията на "Билборд".

Пета е Ариана Гранде с "Thank U, Next".